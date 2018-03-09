《用眼過度 360°拉緊報》日本抗皺新星No.1 月銷60萬瓶

2018-03-09

記者邱巧貞／台北報導

日本資生堂去年首次取得日本厚生勞動省許可，證實高純度維他命A具有撫平皺紋功效，此消息在日本發表後，受到各大新聞媒體爭相報導。

資生堂東京櫃怡麗絲爾系列去年推出「膠原超抗皺眼唇精華乳V」，上市1個月就銷售60萬瓶，一舉躍升為日本抗皺系列市占率最高的保養品，當初上市時，篠原涼子、宮澤理惠、石田百合子等凍齡姐姐級女星皆一同站台。

資生堂怡麗絲爾系列深耕於肌膚膠原蛋白領域，其全新研發的「膠原超抗皺眼唇精華乳V」，採用怡麗絲爾全系列共通成分膠原蛋白GL、玻尿酸，並添加高純度維他命A，給予肌膚水感潤澤；針對因年齡增長造成肌膚鬆弛困擾，結合酵母萃取精華、水解彈性蛋白、苦參根萃取精華及維他命E衍生物。

此外，資生堂怡麗絲爾系列也針對老化及鬆弛研究，推出另一款專門鎖定「台灣市場」開發的「膠原50緊緻霜CP」，內含高濃度膠原蛋白GL，W彈潤肌質複合配方、肌理防禦CB等獨家成分，並首次使用甘草萃取精華CP，產品特別調製淡雅的花束香調，增加使用時的愉悅感受。

圖片提供／Kiehl’s、Giorgio Armani、SK-II、DARPHIN、 DR.WU、THE BODY SHOP、LANEIGE、 philosophy、DERM iNSTITUTE、IOPE、盧亞、嬌蘭、歐舒丹、資生堂、香奈兒、蘭蔻