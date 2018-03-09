《用眼過度 360°拉緊報》健康食物風潮 天然系眼周保養

2018-03-09

記者邱巧貞／台北報導

現代人愈來愈注重自己吃下的食物健康與否，連保養趨勢也走向天然系。香奈兒研究中心挑選來自「藍色慢活區」獨特原生植物，分別為哥斯大黎加綠咖啡PFA，以其強效抗氧化特性聞名；義大利薩丁尼亞原生橄欖其油質成分富含必需脂肪酸，橄欖葉蘊含高濃度多酚；希臘乳香脂成分以高度舒緩特質見長，香奈兒透過當地合作夥伴採收，再透過超臨界萃取技術完整保留其原始屬性，推出「藍色青春還原眼露」。

品木宣言「花顏悅色極致潤澤系列」使用洋水仙精萃為主成分，洋水仙精萃具有強韌的生長與繁衍能力，而每1000公克的洋水仙球莖僅能萃取3公克的洋水仙精萃。新推出的「花顏悅色潤澤日夜眼霜」，將日間輕盈質地和夜間滋潤眼霜二合一，除了含洋水仙精萃，還蘊含黃芩、香桃木植萃、六胜肽與玻尿酸，其中，日用眼霜帶有粉色薰衣草珠光，可以修護黑眼圈，提亮眼周膚色，而夜用眼霜則添加大花仙人掌，協助肌膚保水。

THE BODY SHOP針對輕熟齡肌膚量身打造「極緻活顏」抗老系列。全新上市的「極緻活顏修護眼膜」，蒐羅生長在嚴峻環境的三種珍貴植物萃取，包含來自法國北布列塔尼岩石海岸的海茴香、海刺芹，以及阿爾卑斯山冷冽山谷中的雪絨花，幫助肌膚防禦外在環境侵害，輕盈透潤的凝乳質地，搭配按摩能迅速滲透，亦可作為夜晚護理眼膜。

圖片提供／Kiehl’s、Giorgio Armani、SK-II、DARPHIN、 DR.WU、THE BODY SHOP、LANEIGE、 philosophy、DERM iNSTITUTE、IOPE、盧亞、嬌蘭、歐舒丹、資生堂、香奈兒、蘭蔻