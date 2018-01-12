《Pre-SIHH 2018時間的13種風貌》3

2018-01-12

記者方惠宗／台北報導

腕上宇宙

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Midnight Planétarium女錶上演一幕星空芭蕾，宛如腕上宇宙。玫瑰金太陽在錶盤中央閃閃生輝，粉紅珍珠貝母水星和綠松石地球以精細手工切割成球體，金星則化作綠色琺瑯圓珠；每顆星體均按實際速度圍繞太陽運轉，水星圍繞錶盤一圈需時88天、金星為224天，地球則是365天，鑽石月球則需29.5天走完閃耀的軌道一週；鍍銠金流星豐富錶盤的宇宙穹蒼，以優雅詩意精準報時。

圖片提供／Van Cleef & Arpels