《Pre-SIHH 2018時間的13種風貌》4

2018-01-12

記者方惠宗／台北報導

男人IT Watch新形象

愛彼（Audemars Piguet）即將歡慶皇家橡樹離岸型系列（Royal Oak Offshore）自 1993 年問世迄今25週年。先行釋出的3款全新的皇家橡樹離岸型經典運動錶，其中包括初版皇家橡樹離岸型自動上鏈計時腕錶復刻款，以及兩款配有現代錶盤設計的全新皇家橡樹離岸型陀飛輪計時腕錶；全新錶盤設計靈感取材於當代建築，並搭配黑色陶瓷旋入錶冠及按鈕，彰顯愛彼離岸型系列美學的大膽手法。

圖片提供／Audemars Piguet

  • 欣賞愛彼皇家橡樹離岸型陀飛輪18K 玫瑰金計時腕錶的錶背風采。

    欣賞愛彼皇家橡樹離岸型陀飛輪18K 玫瑰金計時腕錶的錶背風采。

  • 愛彼皇家橡樹離岸型自動上鍊計時腕錶復刻款。精鋼錶殼。藍色錶盤鐫刻小型格紋圖樣。藍色橡膠包覆按鈕，旋入式錶冠。

    愛彼皇家橡樹離岸型自動上鍊計時腕錶復刻款。精鋼錶殼。藍色錶盤鐫刻小型格紋圖樣。藍色橡膠包覆按鈕，旋入式錶冠。

  • 愛彼皇家橡樹離岸型陀飛輪18K 玫瑰金計時腕錶。具備陀飛輪、計時碼錶、30 分鐘計時器、小秒盤、時、分顯示等功能。限量50只。

    愛彼皇家橡樹離岸型陀飛輪18K 玫瑰金計時腕錶。具備陀飛輪、計時碼錶、30 分鐘計時器、小秒盤、時、分顯示等功能。限量50只。

  • 愛彼以兩款現代錶盤設計的皇家橡樹離岸型陀飛輪計時腕錶，再次彰顯該系列的前衛美學。圖為精鋼款式，限量50只。

    愛彼以兩款現代錶盤設計的皇家橡樹離岸型陀飛輪計時腕錶，再次彰顯該系列的前衛美學。圖為精鋼款式，限量50只。

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