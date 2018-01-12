《Pre-SIHH 2018時間的13種風貌》4

2018-01-12

記者方惠宗／台北報導

男人IT Watch新形象

愛彼（Audemars Piguet）即將歡慶皇家橡樹離岸型系列（Royal Oak Offshore）自 1993 年問世迄今25週年。先行釋出的3款全新的皇家橡樹離岸型經典運動錶，其中包括初版皇家橡樹離岸型自動上鏈計時腕錶復刻款，以及兩款配有現代錶盤設計的全新皇家橡樹離岸型陀飛輪計時腕錶；全新錶盤設計靈感取材於當代建築，並搭配黑色陶瓷旋入錶冠及按鈕，彰顯愛彼離岸型系列美學的大膽手法。

圖片提供／Audemars Piguet