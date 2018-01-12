《Pre-SIHH 2018時間的13種風貌》1

2018-01-12

記者方惠宗／台北報導

不是幻覺！晶瑩剔透時間流

懸浮空中的機械結構如何運轉？當法國魔術師Jean-Eugène Robert-Houdin（1805–1871）在1831年研製出第一批神祕鐘，並啟發製錶師Maurice Coüet與卡地亞家族第三代路易‧卡地亞（Louis Cartier，1875－1942）合作、在1912年成功研發「神祕機芯」，令鐘錶指針懸浮於透明水晶鐘殼，彷佛與機械沒有任何連接，運作方式令人好奇，寫下超過一世紀的謎樣之美。

今年，卡地亞（Cartier）演繹「鏤空」及「神祕」兩項複雜工藝，將通透與深邃效果融合，創作出「鏤空雙重神祕陀飛輪」與「神祕晝夜顯示機芯」，向深具歷史意義的「神祕機芯」致敬。

羅馬數字時標錶橋以鏤空設計的Rotonde de Cartier鏤空雙重神秘陀飛輪腕錶，其雙重神秘陀飛輪彷彿懸浮於空中，似乎與機芯的其他部分毫無連結；這項設計於2013年在品牌位於拉夏德芳的工作坊誕生，代表卡地亞製錶史的重大里程碑。

卡地亞更首次結合神祕機芯與晝夜顯示功能，設計出Rotonde de Cartier神祕晝夜顯示腕錶；從晨曦到暮色，太陽和月亮懸浮於空中，在錶盤上方交替出現。

圖片提供／Cartier