《Pre-SIHH 2018時間的13種風貌》6

2018-01-12

記者方惠宗／台北報導

致敬計時之始

萬寶龍（Montblanc）以Star Legacy系列Rieussec計時腕錶向法國製錶師Nicolas Rieussec（1781─1866）致敬；Rieussec於1821年發明第一個滴墨式計時器。

銀白色錶盤上，偏心式小時環與鈦金計時旋轉盤採微拱設計，營造立體效果，搭配典雅的藍色葉形指針。配置兩個直線排列的旋轉盤，分別為單按把計時60秒30分鐘計時盤，藍色固定雙頭指針位於計時盤上方。此外，偏心式錶盤的鏤空指針所指示的為第二時區的時間。6點鐘位置配置日期顯示窗，兩旁的藍色螺絲提升錶盤的精緻度。錶盤外圍印有Nicolas Rieussec字樣，藉以向計時器發明人致敬。

Rieussec是法國宮廷製錶師，他研發出的計時器能夠更精準測量賽馬比賽中每一匹馬的比賽時間；這項裝置在字面上稱為「時間書寫裝置」（Time Writer），因此他結合希臘文的Chronos（時間之意）和Graphein（書寫之意），將此裝置命名為Chronograph（計時器）。1822年，法國科學會針對Rieussec的發明裝置頒發專利，使他成為世界上第一位獲得專利的計時器發明人，亦是頂級製錶歷史性的一刻。

圖片提供／Montblanc