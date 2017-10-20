PRADA珍藏香氛 獨家皮革燙金服務

2017-10-20

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞瑞莎昨（19）日出席忠孝SOGO PRADA香氛旗艦店新品上市活動，親自體驗PRADA Olfactories珍藏系列香氛與獨家皮革燙金客製服務，瑞莎在皮革上燙上自己專屬的英文字母L.L縮寫，開心地掛於香水瓶身，她說：「L.L象徵自己名字Larisa及老公姓氏Lee的縮寫。」擁有不少香水的瑞莎認為，情人、夫妻之間彼此贈送香水是最安全的禮物，她和老公Mike都喜歡噴香水，連女兒Nika聞到她每天身上的香水味，也會做出很誇張可愛的表情。

瑞莎透露自己喜歡帶有神祕感的香水，「味道清新，但最好要靠得很近才聞得到。」她說，最喜歡將香水噴在頭髮上，風一吹髮絲就香香的，也會將香水噴在手腕內側及膝蓋後面，「因為不小心東西掉在地上了，老公幫你撿時就會聞到香香的。」

PRADA香氛旗艦店的設計採用明亮的黑、白色調為基底，將PRADA Olfactories藝術圖像妝點，兼具時尚與藝術感。PRADA此次推出共10款名為「PRADA Olfactories嗅覺」的珍藏香水系列，包括：Purple Rain紫雨、Nue au Soleil日光傾城、Tainted Love愛到荼蘼、Un Chant d’Amour愛之頌、Cargo de Nuit午夜貨輪、Heat Wave熱浪、Day for Night日以作夜、Double Dare雙生漫遊、Pink Flamingos粉紅火鶴、Marienbad馬倫巴，皆由調香師Daniela Roche Andrier調製。

此外，店內共提供6款PRADA著名的Saffiano皮革顏色，開幕日起凡購買指定香氛的消費者，將享有PRADA Saffiano皮革標籤客製服務或PRADA陶瓷香氛片；消費PRADA Olfactories珍藏系列任一款頂級香氛，將加贈同系列隨行香氛10入組，數量有限，只送不賣。