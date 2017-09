《17秋冬最新高級珠寶8:Van Cleef & Arpels神祕之趣》

Van Cleef & Arpels Believe In Luck戒指,蜜蜂、葉片與背面的鏤刻文字「in Luck」的絲帶,形成一道英文字謎「Bee Leaf in Luck(諧音Believe in Luck,相信幸運)」,唯有心細之人,才能明白其間隱藏的奧義。