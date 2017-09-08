《17秋冬最新高級珠寶8:Van Cleef & Arpels神祕之趣》

2017-09-08

記者王瀅娟／台北報導

從轉換式珠寶Passe-Partout到隱密式鑲嵌（Mystery Setting），Van Cleef & Arpels一向很愛搞神祕，因「隱藏」而帶來的趣味，一直存在於品牌的DNA中，Le Secret頂級珠寶系列則是將此DNA發揮至極致的系列。一段隱藏的愛語、帶來幸運的象徵物，透過重重巧妙的機關，只要一個旋轉、一次按壓，便輕鬆現身，突顯出品牌高超的工藝。

圖片提供／Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels Petale de Papillon胸針，以黃鑽、錳鋁榴石與紫色剛玉鑲嵌而成的花朵中，竟隱藏著一隻蝴蝶！只要你選對花瓣，將其抽起，就可多出一枚蝴蝶胸針，與花朵胸針上演一段蝶戀花的故事。

Van Cleef & Arpels Sous Son Aile胸針，棲息於花園的鸚鵡姿態栩栩如生，翻開右翼，才發現鸚鵡將雛鳥護於羽翼之下，充分展現母親保護子女的天性，令人動容。

Van Cleef & Arpels Oiseau Sur La Branchet長鍊，可另外拆成一條短項鍊與長項鍊佩戴（圖1、2），為品牌轉換式珠寶的代表作。然而真正的祕密藏於鍊墜中，推開鑲滿鑽石的暗門，藏身鍊墜中的夜鶯便即現身，背景還鑲嵌了藍寶石，以及夜鶯（圖3）棲息的枝頭與花朵，突顯品牌對於細節的注重。

模特兒佩戴Van Cleef & Arpels Cachette長鍊，紅寶石、珊瑚、粉紅剛玉與珍珠相互映襯出溫暖的紅粉柔情。鑲嵌4.14克拉梨型粉紅剛玉的鍊墜實為一個寶匣，打開匣子，內藏一只鑲嵌2.33克拉緬甸紅寶石的戒指（右圖），等待佳人戴上。匣內設計了機關，按壓匣背方可取下戒指，無須擔 心戒指在匣內碰撞，十分適合用以求婚。

Van Cleef & Arpels Metamorphose Du Cygne胸針，靈感源自普希金（Alexandre Pouchkine）的一首詩，重現公主被施法變成天鵝的戲劇性畫面。原是穿著從淺藍色至紫色漸變藍寶石晚禮服的公主，透過轉動胸針背面，瞬間變成在水面悠游的優雅天鵝。

Van Cleef & Arpels Cachette Des Coccinelles胸針，色澤鮮豔、折射溫暖黃光的10.17克拉尚比亞祖母綠是這只葉形胸針的焦點。然而移動中央葉片，一隻鑲嵌黑色與紅色尖晶石的瓢蟲突現，令人驚喜幸運原來就在身邊。

Van Cleef & Arpels Believe In Luck戒指，蜜蜂、葉片與背面的鏤刻文字「in Luck」的絲帶，形成一道英文字謎「Bee Leaf in Luck（諧音Believe in Luck，相信幸運）」，唯有心細之人，才能明白其間隱藏的奧義。

Van Cleef & Arpels Marguerite D’Amour胸針，靈感源自人們將雛菊花瓣一片片剝下，以得知愛人心意的小遊戲，18K金與白金花瓣以雪花鑲嵌鑲滿鑽石，環繞著以橙粉色尖晶石鑲嵌而成的花蕊，轉動18K金花瓣，即顯露刻在背面的信息：「Tendrement（溫柔）」、「Passionnement（熱情）」、「Eternellement（永恆）」、「Infiniment（無盡）」與「A la folie（愛戀）」。佩戴可以選擇要將那些訊息示人，或將這些小祕密留給自己品嘗。

Van Cleef & Arpels Fleur Bleue戒指，5.13克拉枕型緬甸藍寶石為主角，搭配鑲嵌祖母綠、鑽石與帕拉依巴碧璽，組合成一座藍色花園。然而只要戒指輕輕旋轉，其上半部隨即升起，顯露出作家王爾德（Oscar Wilde）的名言：「Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil.（沒有愛的人生就像沒有陽光的花園）」，令美麗的戒指更添詩意。