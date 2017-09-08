《17秋冬最新高級珠寶7:Cartier光影餘韻》

2017-09-08

記者王瀅娟／台北報導

自Magicien de Cartier系列發表後，Cartier對於應用寶石的光影與重疊變化玩出興味，延續至今年發表的Resonances de Cartier系列。「Resonances」，意為綿長的餘韻、持續的脈動，Cartier透過設計，讓珠寶呈現生機勃勃的動感，洋溢輕快節奏與流暢美感，如悅耳的音律，或流轉的水波盪漾。難以發現的機關讓某些珠寶可輕易轉換成另一種形式，驚喜激起的漣漪亦在心中來回震盪。

圖片提供／Cartier

Cartier Orbite戒指，中央鑲嵌紅寶石與鑽石的18K金戒環，令兩側鑲嵌的5.02克拉與4.72克拉半月形切割鑽石形成鏡像效果。呈現十字交叉的戒環與戒座，呈現如行星環般不停旋轉的韻律感。

Cartier Infinite Motion戒指，同為梨形切割的2.18克拉豔彩粉紅鑽與2.03克拉豔彩藍鑽彼此輝映，蜿蜒的鑲鑽線條戒環溫柔包圍兩顆主鑽，形成不同於Carbonado戒指的和諧感。

Cartier Carbonado戒指，同為梨形切割的2.73克拉豔彩黑鑽與2.05克拉鑽石形成強烈的對比，順著梨型尖端而起的鑲鑽渦旋造型戒環更加深了兩顆主鑽的對立感，展現棋逢敵手的你來我往。

Cartier Eurythmie手環，只需一個手勢，就可以變身另外一只手環的秘密，在於一面鑲鑽，一面鑲嵌青金石，卡地亞工匠研發出新的金屬環鉸接鑲嵌結構，只需輕撫，就可以讓手環轉變風貌，令人驚奇。

Cartier Eurythmie手環，只需一個手勢，就可以變身另外一只手環的秘密，在於一面鑲鑽，一面鑲嵌青金石，卡地亞工匠研發出新的金屬環鉸接鑲嵌結構，只需輕撫，就可以讓手環轉變風貌，令人驚奇。

Cartier Twisting Light手環，為特別的三角形立體手環，2顆共重4.72克拉的三角形切割鑽石於中央相遇，特別的是這兩顆鑽石下方鑲嵌三角錐狀切割的水晶，於鏤空結構中緊隨其下的水晶亦採相同切割方式，讓水晶如稜鏡般，將鑽石的閃耀光芒折射散布至整個作品，創造光的魔法。

Cartier Hyperbole項鍊，以一顆重140.21克拉方形凸面哥倫比亞祖母綠為主角，以此為中心向左右對稱延伸的幾何造型，突顯出此顆祖母綠的魅力，中央晶透，外圍深邃，內含物漂流其中，充分展現「花園」之美。這條項鍊也可轉換為冠冕佩戴，如何同時服貼頸項線條，轉換成冠冕時也可挺立有型，考驗工藝師在結構製作上的工藝。

Cartier Hyperbole項鍊，以一顆重140.21克拉方形凸面哥倫比亞祖母綠為主角，以此為中心向左右對稱延伸的幾何造型，突顯出此顆祖母綠的魅力，中央晶透，外圍深邃，內含物漂流其中，充分展現「花園」之美。這條項鍊也可轉換為冠冕佩戴，如何同時服貼頸項線條，轉換成冠冕時也可挺立有型，考驗工藝師在結構製作上的工藝。

Cartier Ecume項鍊，鑲嵌3顆共重74.24克拉水滴形切割豔彩黃鑽與淺黃鑽，左右兩顆黃鑽可拆下轉換成耳環，變成一套首飾佩戴。項鍊中心線亦可拆下，單獨搭配鍊子轉換成鍊墜。以中心線為準向左右對稱重複的鑲鑽圖形帶來韻律感，最上方搭配珍珠，讓閃耀轉趨低調，更加耐人尋味。