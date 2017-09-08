《17秋冬最新高級珠寶11:De Beers荷花盛放》

記者王瀅娟／台北報導
開滿荷花的池塘，是夏日花園裡最美的風景。De Beers以荷花為題，呈現蓮花從含苞、初綻、正午盛放至黃昏照耀滿園之景。De Beers以蓮花為題，全系列以鑽石與彩鑽展現蓮花之美，要知道彩鑽在天然鑽石中僅占萬分之一，更突顯出此系列之難度。De Beers除了應用各式切工鑽石，更混用未經琢磨的鑽石原石，純淨與色彩、精緻與原始的對比，令單一主題的荷花有著豐富的呈現。
圖片提供／De Beers
-
De Beers Soothing Lotus耳環，以鑽石與彩鑽、精準車工鑽石與未經琢磨原鑽呈現多重對比又和諧的美感。
-
De Beers Soothing Lotus項鍊，以多色彩鑽原石搭配花式車工鑽石，呈現黃昏光罩荷花池的柔和靜謐之美。
-
De Beers Radiating Lotus耳環，不同的幾何圖案中間搭配鑲嵌不同車工的鑽石。
-
De Beers Radiating Lotus項鍊，以花瓣圖案鑲嵌馬眼型鑽石、扇形圖案鑲嵌圓鑽、風箏圖案鑲嵌公主方鑽或圓鑽，表現對荷花與古埃及信仰的探索。
-
De Beers Flourishing Lotus項鍊，鏤空鑲鑽圓牌鍊墜展現荷花盛綻完美對稱的美感。右為珠寶設計原圖，荷花與綠葉點綴其間。
-
De Beers Blooming Lotus項鍊，重疊的花瓣展現荷花初綻將舒未舒的姿態，鍊墜可拆下當胸針配戴。右為珠寶設計原圖，鑽石與荷花共舞。
-
De Beers Awakening Lotus項鍊，以重達18.79克拉帶藍色綠鑽原石，展現荷花浮於水面，即將綻放的時刻。右為珠寶設計原圖，意圖展現滿池綻放荷花。