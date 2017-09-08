《17秋冬最新高級珠寶11:De Beers荷花盛放》

2017-09-08

記者王瀅娟／台北報導

開滿荷花的池塘，是夏日花園裡最美的風景。De Beers以荷花為題，呈現蓮花從含苞、初綻、正午盛放至黃昏照耀滿園之景。De Beers以蓮花為題，全系列以鑽石與彩鑽展現蓮花之美，要知道彩鑽在天然鑽石中僅占萬分之一，更突顯出此系列之難度。De Beers除了應用各式切工鑽石，更混用未經琢磨的鑽石原石，純淨與色彩、精緻與原始的對比，令單一主題的荷花有著豐富的呈現。

圖片提供／De Beers