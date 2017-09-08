《17秋冬最新高級珠寶10:Boucheron極地風光》

記者王瀅娟／台北報導
自1897年成為第一家進駐莫斯科的法國珠寶商開始，Boucheron便成為俄羅斯皇室的御用珠寶商之一，曾為許多王公貴族訂製珠寶，Hiver Imperial頂級珠寶系列便是以此段歷史為據，以俄羅斯冬日的極地風光與斯拉夫民族風情為靈感，創作出極地風光的自然與人文風光。
Hiver Imperial系列以大自然為起始，捕捉冰晶雪花與雪落枝枒的美景，漫長的黑夜是花園的背景，貓頭鷹、狼、雪狐、哈士奇與北極熊等極地動物靜謐穿梭其中。這座花園的女主人站在窗前欣賞冬日美景，身上華貴的俄羅斯傳統服飾成為設計靈感，胸前垂掛的多串珍珠項鍊與冠冕上點綴的珍珠襯托出她的獨特容顏。她所居住的宮殿，有著洋蔥式的穹頂，精緻的馬賽克拼貼出色彩斑斕的建築體與內部壁畫，演繹出冬日帝國的美景。
特別的是，Hiver Imperial系列大量應用水晶，下襯鑽石，讓水晶放大鑽石的火光，營造出冰晶在冬陽與月光下的迷濛閃爍的奇幻光感，寶石層疊創造出的獨特光影效果不負「光之手（Hands of Light）」的美名。
圖片提供／Boucheron
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Boucheron Laïka戒指，為首度加入品牌動物家族的哈士奇，鑲嵌一顆31.21克拉緬甸灰藍寶石。
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Boucheron Marqueterie戒指，以俄羅斯馬賽克藝術為靈感，鑲嵌鑽石、珍珠母貝與藍玉髓。
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Boucheron Kokochnik戒指，中央鑲嵌一顆10.98克拉緬甸藍寶石，兩側為上蓋水晶、下鑲鑽石的穹頂，透露特殊光感。
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Boucheron Rostov項鍊，以俄羅斯最古老的城市之一羅斯托夫為靈感，以鑽石鑲嵌出美麗圖騰的圓頂，搭配鑲嵌以綠鏽技法打造的西伯利亞特產白楊木，營造出古舊建築感。
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Boucheron Nuit Etoilée戒指，如俄羅斯女王佩戴的高聳冠冕，一面鑲嵌珍珠，一面鑲嵌鑽石。
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Boucheron Baïkal項鍊，以俄羅斯貴族服飾為靈感，鑲嵌1顆重達78.33克拉聖瑪利亞海水藍寶，象徵貝加爾湖凍結石的藍色絕景，頸鍊後方特別以珍珠打造繫帶，可如馬甲一般依據配戴者的身型調整鬆緊度。
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Boucheron Oulu戒指，為首度加入品牌動物家族的貓頭鷹。
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Boucheron Grand Nord戒指，雕琢成管狀的水晶內置黑色尖晶石，以令人意想不到的方式展現永夜的漆黑。
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Boucheron Boule戒指，將水晶鑲嵌於雕琢出斷崖的K金戒環上，透過凸面水晶的折射讓斷崖更具立體感，完全密合的鑲嵌展現出高超的工藝。
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Boucheron Cascade耳環，採用品牌獨有的Chahute跳躍式鑲嵌技巧，將不同大小的珍珠鑲嵌於不同平面上，彷彿冬季大雪浪漫場景。
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Boucheron Branche胸針，將鑽石鑲嵌於真正的黑檀木上，演繹雪落枝枒。
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Boucheron Flocon項鍊，以水晶打造出雪花的晶透樣貌，於上方與下方鑲嵌鑽石，閃耀多層次的光芒，更有看雪花石的目眩神迷感。有7個部分可拆下改為胸針、戒指、耳環與髮飾佩戴，工藝令人讚嘆。
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Boucheron Hiver Imperial系列在冰天雪地的場景中展出。
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Boucheron Hiver Imperial系列巴黎發表會場地，打造出擬真的冰天雪地。