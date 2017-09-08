《17秋冬最新高級珠寶10:Boucheron極地風光》

2017-09-08

記者王瀅娟／台北報導

自1897年成為第一家進駐莫斯科的法國珠寶商開始，Boucheron便成為俄羅斯皇室的御用珠寶商之一，曾為許多王公貴族訂製珠寶，Hiver Imperial頂級珠寶系列便是以此段歷史為據，以俄羅斯冬日的極地風光與斯拉夫民族風情為靈感，創作出極地風光的自然與人文風光。

Hiver Imperial系列以大自然為起始，捕捉冰晶雪花與雪落枝枒的美景，漫長的黑夜是花園的背景，貓頭鷹、狼、雪狐、哈士奇與北極熊等極地動物靜謐穿梭其中。這座花園的女主人站在窗前欣賞冬日美景，身上華貴的俄羅斯傳統服飾成為設計靈感，胸前垂掛的多串珍珠項鍊與冠冕上點綴的珍珠襯托出她的獨特容顏。她所居住的宮殿，有著洋蔥式的穹頂，精緻的馬賽克拼貼出色彩斑斕的建築體與內部壁畫，演繹出冬日帝國的美景。

特別的是，Hiver Imperial系列大量應用水晶，下襯鑽石，讓水晶放大鑽石的火光，營造出冰晶在冬陽與月光下的迷濛閃爍的奇幻光感，寶石層疊創造出的獨特光影效果不負「光之手（Hands of Light）」的美名。

圖片提供／Boucheron