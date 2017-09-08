《17秋冬最新高級珠寶9:Dior法式花園》

記者王瀅娟／台北報導
以凡爾賽宮為靈感的Dior a Versailles進入第二篇章，此次以凡爾賽宮廣大的後花園為靈感。凡爾賽宮花園為安德烈．勒諾特爾（Andre Le Notre）所設計，法式花園完美對稱的特色在此展露無遺，以人工修剪的方式，在土地上畫出理想的花園模樣，搭配圓形或半圓形的噴泉，以及各種雕像，時而融入英式花園自然植栽與義式花園的林蔭樹叢，行走其中，小徑四通八達，一個轉彎，或許又驚喜的發現另一個布局設計迥異的叢林園，欣賞不同主題的噴泉、雕像，小徑的幽暗與叢林園的明亮形成強烈的對比，帶來豁然開朗的感覺。
「Dior a Versailles, Cote Jardins」的設計也呈現出這種驚喜感。所有的編排都以一個宛如噴泉的主石為起點，沿著祖母綠小徑向前走，下一個轉角，就可能遇見另一個鑽石噴泉或各色彩色寶石鑲嵌而成的嬌豔花朵。作為各式娛樂活動場地的叢林園、精美的噴水池與雕像、大運河與其連結的大、小特里亞農宮與皇后農莊，都是設計的靈感來源，珠寶創意總監Victoire de Castellane從中擷取某些細節或整體印象，以幾何圖形出發，輔以流動的輪廓，每顆寶石都有其獨特的鑲嵌角度，巧妙的隱藏了鑲嵌的貴金屬，讓花朵更顯栩栩如生，搭配真漆彩繪，更強調出作品的圖形細節，以及純手工打造的精緻。
圖片提供／Dior
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Dior Bosquet de la Reine戒指，以皇后叢林園為靈感，中央鑲嵌一顆祖母綠，下方設計可打開的機關，顯露出下方的鏤空網格設計與暗藏其中的鑽石花朵，帶出法式花園的探索趣味。
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Dior Bosquet de la Reine戒指，以皇后叢林園為靈感，中央鑲嵌一顆祖母綠，下方設計可打開的機關，顯露出下方的鏤空網格設計與暗藏其中的鑽石花朵，帶出法式花園的探索趣味。
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噴泉是法式花園的中心主角，以它為中心軸線，或環繞它對稱種植植物。
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法式花園有著非常明顯的人工斧鑿痕跡，所有樹木草皮都經過精心修剪，呈現出園藝設計師想要的圖案，也成為Dior a Versailles, cote Jardins系列的設計元素。
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凡爾賽宮花園中種植各種花草，圖片的背景為路易十六為瑪麗安東尼皇后建的小農莊，讓她在厭煩宮廷生活時可來此享受田園生活。
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小特里亞農宮的花園，呈現法式花園完美對稱的特點。
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Dior Bosquet du Theatre d’Eau耳環，以水劇場叢林園為靈感，渦卷造型源自園中噴泉柱。
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Dior Trianon項鍊，鑲嵌粉紅剛玉的鍊圈讓人聯想到大特里亞農宮的粉紅大理石色彩。
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Dior Couronne de Fleurs戒指，演繹以花朵編成的冠冕。
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Dior Guirlande de Fleurs指間戒，以花環為造型。
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Dior Plaisir Champetre胸針，純粹的花草植物組成，洋溢令瑪麗安東尼皇后喜愛的田園樂。
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Dior Hameau de la Reine戒指，以皇后農莊為靈感，僅有花草環繞的設計顯示出農莊的簡樸感，中央鑲嵌帕拉依巴碧璽。
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Dior Grandes Eaux耳環，以鏡池上演的音樂噴泉表演為靈感，鑲嵌2顆藍寶石點出夜晚感。
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Dior Parterre du Midi神祕錶，以南方花壇為靈感，展現百花齊放的美感，祖母綠主石下方映襯鑲嵌鑽石，折射出特殊的光感。
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Dior Grand Canel戒指，以凡爾賽花園內的大運河為靈感，以黃鑽為主角，環繞著每種花朵都有其獨特的鑲嵌方式。
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Dior Orangerie戒指，以橘園為靈感，中央鑲嵌一顆紅碧璽為主石，環繞鑲嵌的祖母綠令人想到橘園的渦卷圖騰草地，配色相當具異國風情。
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Dior Bosquet des Domes耳環，靈感源自穹頂叢林園，呈現園中的精緻裝飾。
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Dior Bosquet de la Colonnade戒指，以柱廊叢林園為靈感，以藍寶石代表環繞叢林園的柱廊，搭配多樣花草植物。
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Dior Bosquet de L’Encelade胸針，以恩克拉多斯叢林園為靈感，中央鑲嵌的藍寶石代表著名的安克拉多斯噴泉。