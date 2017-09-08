《17秋冬最新高級珠寶9:Dior法式花園》

2017-09-08

記者王瀅娟／台北報導

以凡爾賽宮為靈感的Dior a Versailles進入第二篇章，此次以凡爾賽宮廣大的後花園為靈感。凡爾賽宮花園為安德烈．勒諾特爾（Andre Le Notre）所設計，法式花園完美對稱的特色在此展露無遺，以人工修剪的方式，在土地上畫出理想的花園模樣，搭配圓形或半圓形的噴泉，以及各種雕像，時而融入英式花園自然植栽與義式花園的林蔭樹叢，行走其中，小徑四通八達，一個轉彎，或許又驚喜的發現另一個布局設計迥異的叢林園，欣賞不同主題的噴泉、雕像，小徑的幽暗與叢林園的明亮形成強烈的對比，帶來豁然開朗的感覺。

「Dior a Versailles, Cote Jardins」的設計也呈現出這種驚喜感。所有的編排都以一個宛如噴泉的主石為起點，沿著祖母綠小徑向前走，下一個轉角，就可能遇見另一個鑽石噴泉或各色彩色寶石鑲嵌而成的嬌豔花朵。作為各式娛樂活動場地的叢林園、精美的噴水池與雕像、大運河與其連結的大、小特里亞農宮與皇后農莊，都是設計的靈感來源，珠寶創意總監Victoire de Castellane從中擷取某些細節或整體印象，以幾何圖形出發，輔以流動的輪廓，每顆寶石都有其獨特的鑲嵌角度，巧妙的隱藏了鑲嵌的貴金屬，讓花朵更顯栩栩如生，搭配真漆彩繪，更強調出作品的圖形細節，以及純手工打造的精緻。

圖片提供／Dior