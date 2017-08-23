狂戀香氛 超模魅力散發25年

〔記者邱巧貞／台北報導〕43歲的凱特摩絲（Kate Moss）堪稱時尚界不墜的典範，在她18歲時， 遇上了當時20歲的男友攝影師Mario Sorrenti，並由攝影師男友操刀，從男友視角為Calvin Klein Obsession迷戀系列一系列廣告，大膽裸露的直白意象，讓該組香氛連同廣告在全球立即打開知名度。今年是Obsession 25週年，Calvin Klein將25年前珍稀未公開畫面首度完整亮相 。
Obsession自1985年推出以來熱銷不斷，更是Calvin Klein繼Eternity永恆系列外熱賣的男女對香，尤其在1993年邀請模特兒凱特摩絲拍攝廣告後，成為最經典香氛廣告之一。當年，由Calvin Klein親自主導Obsession香氛，將凱特摩絲與當時的男友攝影師Mario Sorrenti兩人單獨一同送至維京群島自行拍攝，沒有導演或任何妝髮工作人員陪同，就是希望捕捉到2人最真實自在的影像。
簡單的沙發與室內一隅，凱特摩絲散發出無畏性感的魅力眼神，沒有過度華麗的場景及妝髮，簡單卻充滿力道，而打破世俗藩籬眼光的拍攝手法，是Mario Sorrenti擅長的技巧之一，他向來不諱言表示凱特摩絲是他攝影人生的繆思女神，因為與凱特摩絲及Calvin Klein合作，讓Mario Sorrenti從此聲名大噪。
這支經典香氛廣告在今年迎來25週年，在總監Raf Simons的策畫下，Calvin Klein釋出當年未公開的珍稀畫面總計250張，Mario Sorrenti藉由這些照片重溫舊夢，親自重新編輯整理這些激情過往。全新系列廣告採用當年未公開畫面，呈現黑與白的極簡，香氛男與女的均等，深深迷戀於過去與現今的美好時光。
「Obsessed狂戀男女對香」是Raf Simons上任Calvin Klein首席創意總監後首支參與發表的香氛作品。瓶身仿效1985年推出的Obsession系列，圓潤的瓶身設計是由當年的瓶身設計師Pierre Dinand以印度祈禱石為靈感來源而設計，並在1987年榮獲香水FIFI獎的殊榮，色調也採晶徹透明設計，一切的從簡是希望能將香水的靈魂著重於香味本身，藉由味道去尋找人生中那些曾經深深迷戀過的人事物。