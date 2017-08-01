CK Watch紀念20週年 青春無敵

2017-08-01

〔記者林欣若／台北報導〕設計師品牌Calvin Klein於1997年與鐘錶集團Swatch Group合作推出CK Watch鐘錶系列，今年CK Watch邁向20週年，特地發表以「YOUTH青春」為主軸的2017最新廣告形象，同時推出Minimal系列限量20週年紀念款，品牌總裁Carlo Giodanetti開心表示：「CK Watch年輕有活力的形象深植青春世代的心，伴隨著許多年輕人成長的CK Watch，終於也要在今年迎接自己的20成年禮。」

以「YOUTH青春」為主軸的形象廣告大膽啟用8位備受時尚界矚目的歐美模特兒新星擔綱拍攝，強調青春無敵，黑白色調的主視覺，也與CK Watch新品互相呼應。以仿舊色彩處理的Minimal系列限量20週年紀念款，錶盤上有著顯眼的CK LOGO，搭配經典的米蘭錶帶，是CK Watch一貫的簡約優雅；另一款話題錶款Boost鼓動系列腕錶，融合雙色對比與黑色潮流兩個設計概念，簡潔的設計一樣很有CK Watch的品牌DNA。

發表會上新生代男星吳思賢帥氣現身，他表示人生中的第一款手錶就是CK Watch，能參加20週年發表會對他格外具有意義，七夕情人節即將來到，他透露心儀的女生是《大力女子都奉順》朴寶英這種嬌小可愛型，若真的有女朋友，他很願意送上同款CK Watch當作情侶錶。