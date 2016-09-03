年輕新世代 無畏中性味道
2016-09-03
﹝記者邱巧貞／台北報導﹞今夏推出的「ck one gold中性淡香水2016限量版」，從ck one中性淡香水最初「大膽做自己」理念作為發想，詮釋年輕新世代無畏、大膽、熱血的黃金元素。
承襲ck one中性淡香水的獨家特色，「ck one gold」完美打破男女香氛疆界，調香師Pascal Gaurin打造出清新木質香調，首先，以清爽甘甜的無花果味登場，佐以佛手柑陪襯，接著以鼠尾草為前味畫下逗點；中味以象徵純真無畏的橙花為重頭戲，清新的紫羅蘭及茉莉也成為旅途中迷人的風景之一；後味則以木質調釋放身心壓力，融合香根草、癒創木及廣藿香等元素。
全新「ck one gold」保留純粹的透明酒瓶形狀，瓶身上頭以流溢的金色液體包覆，設計概念來自於古希臘神話中的Midas Touch麥達斯國王點金術；視覺廣告部分，由當紅模特兒Rhiannon McConnell詮釋，全景拉至空曠的美國街頭拍攝，模特兒們藉由無拘束的肢體展演，呈現了新世代年輕人最真實無畏的態度。
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