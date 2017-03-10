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信SONG 就是不爽

2017-03-10

〔記者馮亦寧／台北報導〕近5年沒在台灣舉辦大型巡演的「信」蘇見信要出動了！5/20即將在台北小巨蛋舉辦「GentleMonster演唱會」這也是他今年唯一一場演唱會。為了訂在小巨蛋開唱，信等了這個場地3年，他認為：「歌手本來就要開演唱會。」所以，當天還是會拿出擅長的高亢、嘶吼歌聲，一飽歌迷耳福。

經歷過人生的高低起伏，信覺得自己的音樂裡頭夾雜著自我悲傷認定，問他創作靈感來源呢？信面無表情地回答：「不爽。」出道以來個性一直沒變的信，對社會有很多不爽，但他覺得說出來也沒用，所以將這些情緒化為創作。如果沒有靈感，信就停下來放大假，直到有靈感再開始創作。

信長得高，是個天生的衣架子，雖然平常多依場合、碰面對象選擇穿搭，他最愛的還是「正式裝扮」。在信的衣櫥裡，西裝、領帶、領結、袖扣都是必備的時尚單品。

圖片提供：Calvin Klein watches + jewelry

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  • Calvin Klein Confidence系列手環，參考價3,100元。

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  • Calvin Klein City都會系列三眼計時款鍍PVD古銅色腕錶，參考價12,300元。

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  • 一直堅持搖滾魂的「信」蘇見信喜歡舒服的打扮，服裝為Calvin Klein灰色小羊皮薄夾克45,990元、藍黑幾何圖案上衣4,990元。（記者胡舜翔攝）

    一直堅持搖滾魂的「信」蘇見信喜歡舒服的打扮，服裝為Calvin Klein灰色小羊皮薄夾克45,990元、藍黑幾何圖案上衣4,990元。（記者胡舜翔攝）

  • 「信」蘇見信穿著Calvin Klein黑色單寧拼接夾克15,990元、灰色Logo T恤4,990元、黑色單寧拼接縮口褲，有種迷幻感。（記者胡舜翔攝）

    「信」蘇見信穿著Calvin Klein黑色單寧拼接夾克15,990元、灰色Logo T恤4,990元、黑色單寧拼接縮口褲，有種迷幻感。（記者胡舜翔攝）

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