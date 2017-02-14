紐約時裝週 雪地海灘鬥美─Raf Simons轉進Calvin Klein首戰 Tommy Hilfiger加州創意秀即看即買

2017-02-14

〔記者林欣若／綜合外電報導〕2017紐約時裝週在大雪中開幕，離開Christian Dior轉投Calvin Klein的Raf Simons首戰備受矚目，極簡俐落的線條一如Calvin Klein向來強調的都會感，藉由材質堆疊如毛料大衣外罩PVC塑料，或是繽紛色彩如黃色、藍色和紅色，極簡中仍有不少亮眼細節，這系列結合了樂儀隊制服、塑料外層大衣、合身剪裁套裝、古董手工縫製、工作服和西部服裝，讓人聯想起獨一無二的慶賀遊行，Raf Simons說，這系列反映了美國獨特的美麗與情感，可說是向美國致敬的系列。

Tommy Hilfiger今年移師洛杉磯舉辦時裝秀，在當地海灘打造融合加州風格音樂及創意的秀場「Tommy Land」，和冰天雪地的紐約有如天壤之別，也更符合本季靈感來源─年輕世代文化與加州精神。延續先前「即看即買」的方式，Tommy Hilfiger這次展出的2017春夏系列以及和超級名模Gigi Hadid第二次聯名合作的TOMMY X GIGI系列，皆可在全球70個國家立即下單購買，Gigi Hadid、Bella Hadid兩姊妹攜手走秀，也成為焦點。

Coach的時裝秀將在紐約時間西洋情人節當天登場，這次台灣受邀出席的嘉賓為名媛孫芸芸，日前她現身機場時，已搶先穿上Coach 2017春季系列女裝，鉚釘皮外套、Elvis上衣、短裙、配搭以鉚釘鑲嵌的Dinky手袋，時髦又有個性。