《保養。 女明星這麼說…》楊紫瓊:緊實每一寸 這3點很重要

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．深蹲，維持好體力、好身材。

．淺嚐黑巧克力及紅酒。

．眼唇細節不馬虎。

前幾年，楊紫瓊還擔任嬌蘭頂級蘭鑽系列大使，在訪談中，不僅態度親切，穿著合身洋裝的她，還大方讓美容編輯伸出鹹豬手去碰她那緊實、毫無贅肉的平坦小腹，已經年過50的她，當場打趴一堆小腹鬆垮的輕熟女。

如何保養身材？除了從小練芭蕾、游泳、打壁球，習慣且喜歡運動所練就的底子外，楊紫瓊說：「我平日刷牙時會深蹲30～100下，而且每天早上醒來，還沒下床前，躺在床上就開始做伸展運動了。」靠著持續快走或是走樓梯的鍛鍊，練就一身好體力以及好身材。

對於吃，楊紫瓊表示自己幾乎不太忌口，她說：「我平日會吃黑巧克力，或是品嚐紅酒，我覺得吃，還是要讓自己開心為主！」平日保養除了使用抗老乳霜，滋潤修護肌膚外，眼周及唇周也是她細心呵護的部位。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒