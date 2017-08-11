《美膚頂級盛宴》保養第一道菁萃 找回肌膚原力

2017-08-11

記者邱巧貞／新加坡報導、攝影

頂級美妝品牌肌膚之鑰在台下半年度陸續推出重量級商品，包含成分升級的「精質激活菁萃」、彩妝創意總監Lucia Pieroni全新設計的「奢華豔光訂製唇膏」，以及宛如頂級乳霜質感的「精質光采粉底乳霜」。為此，肌膚之鑰早先在新加坡舉辦國際發表會，除了品牌首家獨立精品旗艦店在當地開幕，當時產後不到2個月的全球代言人亞曼達塞佛瑞也亮麗現身。

當初，肌膚之鑰推出「精質激活菁萃」，其研發概念在於「喚醒肌膚自身的力量」。經研究發現，肌膚本身具有思考辨識的能力，會選擇對自己有效的成分進而吸收，因此，肌膚之鑰藉由提供肌膚所需的成分，引導出肌膚本來的力量，設定此款菁萃在洗臉後的第一道保養程序使用，之後再使用化妝水、精華油或乳液品項。

今年肌膚之鑰「精質激活菁萃」全新升級，與上一代產品有何不同？

肌膚之鑰研究所所長石松孝之表示，全新一代的「精質激活菁萃」除了延續喚醒肌膚潛在能力的概念，使用結合果糖與赤蘚糖醇的獨家複合成分「根源青春複合物」，促使肌膚自主積極吸收。新配方中，強化了產品的自我擴散配方，讓保養品接觸到肌膚的同時，能夠自行迅速在肌膚表層擴散浸透開來，輕鬆為洗臉後的肌膚所吸收。新配方中，同時也提升肌膚的柔軟度，更有效將保養成分送達至肌膚根源。

此外，鎖定作用於肌膚主要4種根細胞，透過白百合、洋委陵菜萃取、矢車菊萃取精華、柴胡萃取精華、麵包酵母萃取精華及肌醇，強化其所處環境的黏著力，幫助維持肌膚根源構造機能。全新的包裝設計，提供透明瓶身的補充瓶，可讓使用者可知剩餘容量。

保養系彩妝 豐潤上色

肌膚之鑰的底妝及唇彩向來是市場上的明星商品，今年秋冬皆有新品推出，全新底妝逼近萬元定價，強調豐潤乳霜般的質地，能與肌膚完美貼合；唇膏則透過光學科技，實現混色也不暗沉的清晰顯色效果，霜狀質地，特別適合乾燥的秋冬季節。

當東方細膩典雅的刺繡、綢緞、瓷器，遇上西方華麗大膽的奔放色調，成為2017肌膚之鑰秋冬彩妝「魅惑風華年代」的靈感來源。彩妝創意總監Lucia Pieroni打造全新「奢華豔光訂製唇膏」，12款唇膏色彩發想自東方的頂級刺繡與花卉藝術，例如竹、山茶花、荷花、絲綢、紅燈籠等都化成美麗唇色，並透過新光學技術，打造高鮮明度與寬色域色彩，以提升色澤質感。同時，採用聚光配方、唇部造型粉末與RS顏料，淡化唇紋同時提高雙唇光澤度，結合護膚成分及摩洛哥堅果油，豐潤的霜狀質地，強化保濕滋潤效果。

極上奢華質地 一抹瞬間無暇

肌膚之鑰研究中心將保養成分融入奢華乳霜質地，推出全新「精質光采粉底乳霜」，如同豐潤乳霜般的質地膚觸，上妝也同時保養。肌膚之鑰將明星保養成分「光采明亮複合物EX」結合朦朧底妝科技，採用乳霜般（oil-to-gel）質地，輕輕一抹瞬間與肌膚完美貼合，突破傳統粉霜厚重粉感，強化肌膚緊實滋潤感，打造仿若天生無瑕肌膚。

部分圖片提供／肌膚之鑰