《美膚頂級盛宴》女神產後復出 Amanda Seyfried馭膚有術

2017-08-11

記者邱巧貞／專訪

好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）擔任肌膚之鑰全球代言人多年，今年閃婚、產女的她，大方公開初為人母的感想以及孕期產後的狀況。

Q:成為母親後的改變？

產後，生活改變不大，僅是生活重心先後順序改變了，現在以女兒為重。此刻，我覺得自己比過去的任何時刻都更美麗。有孩子後，少了近一半的運動量，雖然現在的我沒有做那麼多運動，但維持著跟過去一樣的肌膚保養程序，保濕露、乳霜、防曬……任何一個步驟都沒有改變，還有平日我喝大量的水。

Q:懷孕時胖了多少？

我懷孕時胖了約18公斤（40磅）， 雖然有運動，但以前偶爾吃一次的起司， 在懷孕時幾乎每個禮拜都吃，不過在產後2個月我已經減了13公斤以上，大概還有5公斤要減。

Q:產後有妊娠紋嗎？

很幸運的，我沒有妊娠紋，在孕期我每天用天然椰子油在我的腰側、胸部周圍及肚子按摩，還有，我知道要預防妊娠紋就是不要讓肚子突然大得太快。不過，我的母親有妊娠紋，也可能是因為她生了2個孩子，而我目前只有生一個。

Q:照顧女兒如何兼顧睡眠？

當然要找一位好的保母，我雇用我的母親，而且是要付費的！我的醫師教我如何練習在白天擠奶，然後晚上可以好好休息，現在睡得沒以前多，以前10小時， 現在至少還可以睡7小時，只能說我很幸運，我許多朋友有了小孩後，都處於睡眠不足狀態。

Q:懷孕時皮膚有變好嗎？

有！人家說「生女兒」肌膚變好，而我有明顯的感覺！

Q:孕期有特別運動嗎？

懷孕期間，我每天都有游泳，甚至產前一天我都還在游泳，但我可能有點游過頭，導致我女兒在預產期前出生。

Q:對於美的想法？

我可以了解大家都想追求凍齡的肌膚，希望自己看起來年輕，我甚至聽過有父母讓17～18歲的小孩打肉毒桿菌，但我認為對於一個青少女而言，有更實質能幫助她們的東西。現在的我31歲，但我不想透過外力改邊我的外表，因為我覺得外表對我而言，不是最重要的，當然我也不希望未來我的女兒太看重自己外表。

Q:覺得哪些女明星皮膚很好？

茱莉安摩爾及梅麗史翠普，他們兩位是我心目中覺得肌膚很棒的女明星！我覺得他們沒有做過任何醫美手術，因為我認為沒有任何醫美可以提供你自然柔軟的肌膚。

Q:喜歡什麼樣的妝容？

我很喜歡搽上正紅色的唇膏，可能是因為我金髮以及膚色，讓我覺得很適合，還有畫上貓眼眼線，讓我的眼睛很有神。

部分圖片提供／肌膚之鑰