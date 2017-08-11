《高級訂製服的新客人》

記者王瀅娟／綜合外電報導
巴黎高級訂製服週竟然排入時裝品牌？這……還能稱之為「高級訂製服週」嗎？
美國時裝品牌前進巴黎高級訂製服週
美國時裝品牌入侵巴黎高級訂製服週！2017秋冬巴黎高級訂製服週官方日程排入Proenza Schouler、Rodarte兩個美國時裝品牌，引起一片譁然。
為何2個美國時裝品牌入選巴黎高級訂製服週官方走秀日程引人側目？首先要先知道入選巴黎高級訂製服品牌的基本要件。
1. 品牌工作室設在巴黎。
2. 工作室內至少有20個員工維持品牌運作。
3. 品牌設計只能在巴黎生產。
4. 每季系列至少有25套設計。
這些只是基本要件，要成為巴黎高級訂製服品牌還需要經過法國時裝公會（La Federation de la Haute Couture et de la Mode ）嚴格的審查。
高級訂製服最看重的就是工藝（Craftsmanship），可謂時裝界中的菁英，能通過審核的品牌少之又少，可說是巴黎的驕傲之一。不過，能參加巴黎高級訂製服週官方日程的品牌並非只有會員，公會也接受申請，讓其他國家的高級訂製服師或新人有機會以準會員（Correspondent Member）或客座會員（Guest Member）身分加入，如Valentino、Armani Prive、Fendi、Elie Saab等都是準會員，Ronald van der Kemp、AF Vandevorst、Azzaro Couture等都是本季的新邀請的客座會員，但邀請時裝品牌還是頭一遭，而且還是美國品牌，因而更引人側目，難道高級訂製服已經式微到這種程度，需要加入時裝品牌撐起場面嗎？
高訂市場經營不易
高級訂製服的確不如往日風光，高級訂製服顧客萎縮、時裝高級訂製服化都造成高級訂製服品牌經營上的困難，近年高級訂製服品牌破產時有所聞，也並非所有高級訂製服品牌都可以維持每季上秀的頻率，由此更看出經營高級訂製服的困難。