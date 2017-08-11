《保養。 女明星這麼說…》張鈞甯:內外調理 去掉過敏原

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．超級敏感肌，慎選保養品成分。

．吃食物原型，避免過度調味。

．飲食紅豆茯苓蓮子湯及銀耳湯方。

．一週運動3～4天。

張鈞甯近來成為無添加保養品FANCL的代言人，皮膚亮到發光的她，雖然是彩妝師眼中的無毛孔美人，卻也是超級過敏肌，張鈞甯說：「我是連自己的眼淚、汗水及雨水都會過敏的人。」每次一拍完哭戲，彩妝師都得趕緊上前幫她拭淚，就是擔心她的肌膚起疹子。

關於保養，張鈞甯大方分享自己的生活型態是「內外調理，去掉過敏原。」談到挑選保養品的準則，張鈞甯專業的說，「一定要仔細看保養品瓶身的成分標示，要懂得拒絕保養品中的汙染，避免使用有防腐劑的保養品。」

不僅選保養品會看內容物，她同時也注重飲食，幾乎只吃食物原型，不太吃再製品，食物也不添加味精，儘量吃得簡單，連到外地拍戲都自備電鍋自己動手煮。

她不藏私的分享，每天吃紅豆茯苓蓮子湯當早餐，並將銀耳湯加入皂角米（俗稱雪蓮子）、桃膠及紅棗一起熬煮，並強調這湯方對女生非常好，一定要告訴大家。此外，張鈞甯平常維持一週運動3、4天的頻率，透過身體運動或是跑步，強化新陳代謝。在每日的保養步驟上，她強調每晚一定徹底徹底卸妝，依序抹上肌底液跟乳液，如果隔天要拍戲或有重要活動會特別敷面膜，睡前也會喝膠原蛋白飲料。

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒