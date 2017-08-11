《保養。 女明星這麼說…》凱特布蘭琪:做對保養 5分鐘就夠了

2017-08-11

記者邱巧貞／台北報導

☆美麗守則☆

．早晚5分鐘保養。

．將面膜及眼膜冰鎮消腫。

國際巨星凱特布蘭琪從2002年開始代言SK-II，凱特提到，當初是因為她的彩妝師Mary Greenwell推薦，讓她開始接觸到當年只在亞洲販售的SK-II。凱特說到：「當年，我懷第一個孩子時，開始注意到肌膚有了變化，在使用SK-II青春敷面膜後，得到顯著的改善，進而成為忠實愛用者。」

身為忙碌的巨星，凱特布蘭琪說：「我的日常保養其實非常簡單，早晚約莫5分鐘，步驟是先使用青春露、青春精華露及鑽白精華液，最後是使用乳霜。」

此外，她透露，會將活膚眼膜與青春敷面膜放在冰箱中，尤其是拍戲時必須早起化妝，眼膜能幫助眼睛迅速消腫。

她笑說，「拍戲時，我就像聖誕老人般，時常分送保養品給朋友，我會在演員專用拖車裡的冰箱放上許多眼膜，有需要的人就可自己去拿。」

圖片提供／FANCL、Melvita、SK-II、DERM iNSTITUTE 、DR.WU、Aesop 、DHC、Sisley 、Giorgio Armani、philosophy、Darphin、ETVOS、雅漾、理膚寶水、碧兒泉、德卡、歐舒丹、資生堂、佳麗寶、蘭蔻、品木宣言、倩碧、雅詩蘭黛、京城之霜、雪花秀、肌膚之鑰、莎莎、克蘭詩、嬌蘭、高絲、黛珂、法倈麗、迪奧、香奈兒