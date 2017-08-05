珍稀‧時刻 卡地亞華麗製錶工藝

2017-08-05

〔記者林欣若／台北報導〕卡地亞（Cartier）今年初在日內瓦高級鐘錶展中（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）展出多款結合製錶工藝和珠寶藝術的腕錶，這些珍貴錶款即將在8/16登場的卡地亞「珍稀‧時刻」腕錶展首度與台灣消費者見面，展場以華麗優雅的金色空間設計、以及多層次鏡面的嶄新視覺感受，帶領貴賓進入卡地亞製錶工藝的殿堂。

「珍稀‧時刻」腕錶展規劃三大主題空間，包括高級製錶沙龍、美洲豹系列腕錶沙龍、頂級珠寶腕錶沙龍，展出的錶款皆凸顯卡地亞悠遠的製錶和珠寶歷史，例如首次將鏤空與神秘機芯兩大標誌性高級製錶工藝融合，推出的Rotonde de Cartier神秘小時鏤空腕錶，運用鏤空工藝將羅馬數字化為雕刻機芯，完全展現鏤空機芯之美。

Panthère Royale美洲豹腕錶將卡地亞標誌性的美洲豹，活靈活現表現於腕錶之上，美洲豹盤踞於以圓形明亮式切割鑽石點綴的錶盤上，盡顯威嚴氣勢，凹凸有致的美洲豹形象宛如一幅微雕作品；Drive de Cartier美洲豹裝飾腕錶有著栩栩如生的美洲豹，豹紋斑點的繪製結合了傳統的琺瑯工藝與細密畫的技巧，創作出更加寫實的美洲豹神情，這只腕錶以工坊自製機芯打造，並在大師工藝工坊內以手工超過65個小時組裝完成；Pure Swan頂級珠寶手環式腕錶靈感來自天鵝的優雅，結合了現代美學與抽象的動態效果，從寶石的挑選到切割，在在彰顯卡地亞傳統珠寶美學。