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卡地亞頂級珠寶 120億獵客─近20件全新作品 專為台灣設計 獨特尊寵

2017-04-04

〔記者王瀅娟／台北報導〕Cartier卡地亞Magicien年度頂級珠寶展即將於4月17日假華南銀行總行大樓國際會議中心舉行，為期7天，引進近500件、總值逾120億頂級珠寶與腕錶作品，其中包括近20件專為台灣設計的全新作品，顯見對台灣顧客的高度重視。

Magicien頂級珠寶系列自去年與巴黎發表以來，曾於東京、杜拜、上海等地展出，台灣專屬新作為此系列的第4篇章，精采可期。

珠寶師應用珠寶工藝與美學知識，將寶石與貴金屬打造成一件件妝點美麗的珠寶，其過程猶如魔法般點石成金，為Magicien頂級珠寶系列主題由來。為不負盛名，卡地亞應用新穎方式切割的鑽石、研發全新的鑲嵌方式，使鑽石迸發全面光彩、讓寶石擁有動感與韻律、將自然萬物以抽象或寫實的方式展現在消費者眼前，讓寶石與貴金屬充滿盎然生機。

以展前曝光的「Adraste」項鍊為例，略為開岔的V型設計，讓圓形明亮式鑽石猶如層層瀑布，自頸項傾瀉而下，逐步凝結成玫瑰式車工鑽石與六角形切割鑽石，將視線引導至胸前重達26.28克拉哥倫比亞祖母綠上，突顯濃綠迷人的光彩。同套項鍊與耳環上的祖母綠都可取下，轉換出另一種佩戴方式，亦是「魔法」的一種展現。

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  • 模特兒佩戴卡地亞Magicien系列Haridwar Tutti Frutti水果錦囊作品，展現現代水果錦囊風格。

    模特兒佩戴卡地亞Magicien系列Haridwar Tutti Frutti水果錦囊作品，展現現代水果錦囊風格。

  • 卡地亞Magicien系列Panthere Pourpre美洲豹粉紅碧璽腕錶，主石為粉紅色碧璽及天然水晶，約32,100,000元。

    卡地亞Magicien系列Panthere Pourpre美洲豹粉紅碧璽腕錶，主石為粉紅色碧璽及天然水晶，約32,100,000元。

  • 卡地亞Magicien系列Sylphe鑽石項鍊，以鑽石與弧線重新詮釋1947年為溫莎公爵夫人打造的綠松石紫水晶項鍊，約47,800,000元。

    卡地亞Magicien系列Sylphe鑽石項鍊，以鑽石與弧線重新詮釋1947年為溫莎公爵夫人打造的綠松石紫水晶項鍊，約47,800,000元。

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2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
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