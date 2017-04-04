卡地亞頂級珠寶 120億獵客─近20件全新作品 專為台灣設計 獨特尊寵
2017-04-04
〔記者王瀅娟／台北報導〕Cartier卡地亞Magicien年度頂級珠寶展即將於4月17日假華南銀行總行大樓國際會議中心舉行，為期7天，引進近500件、總值逾120億頂級珠寶與腕錶作品，其中包括近20件專為台灣設計的全新作品，顯見對台灣顧客的高度重視。
Magicien頂級珠寶系列自去年與巴黎發表以來，曾於東京、杜拜、上海等地展出，台灣專屬新作為此系列的第4篇章，精采可期。
珠寶師應用珠寶工藝與美學知識，將寶石與貴金屬打造成一件件妝點美麗的珠寶，其過程猶如魔法般點石成金，為Magicien頂級珠寶系列主題由來。為不負盛名，卡地亞應用新穎方式切割的鑽石、研發全新的鑲嵌方式，使鑽石迸發全面光彩、讓寶石擁有動感與韻律、將自然萬物以抽象或寫實的方式展現在消費者眼前，讓寶石與貴金屬充滿盎然生機。
以展前曝光的「Adraste」項鍊為例，略為開岔的V型設計，讓圓形明亮式鑽石猶如層層瀑布，自頸項傾瀉而下，逐步凝結成玫瑰式車工鑽石與六角形切割鑽石，將視線引導至胸前重達26.28克拉哥倫比亞祖母綠上，突顯濃綠迷人的光彩。同套項鍊與耳環上的祖母綠都可取下，轉換出另一種佩戴方式，亦是「魔法」的一種展現。
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