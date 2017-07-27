德國跑格5門斜背Coupé -1

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全
【Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro Sport】
大改款新車全面精進
去年巴黎車展Audi推出了第2代A5 Sportback，國內於5月中旬偕同A5雙門Coupé一併發表上市。新車外形延續了Audi prologue概念車的造型DNA，採用與車身腰線整合的包覆式引擎蓋設計，車側腰線一路向後延伸至車尾，行李廂蓋邊緣刻意折出一道具擾流效果的鴨尾造型，結合3D立體的LED尾燈組，完美體現5門斜背Coupé的流線跑格。
本文試駕的是新A5 Sportback 45 TFSI quattro Sport，引擎室裡搭載一具縱置的2.0升TFSI直4缸內直噴Turbo引擎，可輸252匹最大馬力與37.7公斤米扭力峰值，搭配S-tronic 7速雙離合器自手排變速箱，透過前／後軸最高可分配70%及85%的quattro智慧型全時4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），其0～100公里／時加速只需6.0秒，極速被限定在250公里／時大關。
本車油門反應十分直接凌厲，動力湧現澎湃強勁；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常出色，操控起來明快穩健，賦予駕駛人充分的信心。懸載設定是Audi典型的硬朗紮實調性，操控起來頗為穩健俐落，轉向反應明快精準，掣煞表現更讓人信心十足。
新一代A5 Sportback是以MLB EVO II模組化平台所打造，擁有2,824mm的長軸距，車艙鋪陳則維持著A4車系以來的基調，內裝用料與完工質感均教人豎起大拇指，LED環艙氣氛照明系統也是全車系標配。後行李廂容量仍維持上代車款480公升的水準，但電動啟閉尾門（附體感開啟功能）為全車系標配，更增添使用上的便利性。
Audi Taiwan將新A5 Sportback 45 TFSI quattro Sport開出279萬的售價，相較於下文的BMW 430i Gran Coupé M Sport顯得更具競爭力。
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A5 Sportback採5門斜背式設計，搭配帥氣時髦的無窗框車門，體現流線Coupé的個性與魅力。45 TFSI quattro Sport後保桿擴散器兩端的鍍鉻排氣尾管，更將GT Coupé的跑格表露無遺。
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45 TFSI高輸出動力的A5 Sportback採用quattro智慧型全時4驅系統與7速S tronic雙離合器變速箱，由靜止加速至時速百公里僅需6.0秒，駕馭起來非常穩健俐落，操控極限深不可測。
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本車配置2.0升直4 TFSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出252匹最大馬力與37.7公斤米峰值扭力，扭力表現比下文BMW 430i Gran Coupé更強勁。
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黑色基調的真皮內裝車有對比色縫線，搭配S line 3輻式真皮多功能方向盤與充滿科技質感的Aluminium Ellipse飾板，用料與作工的質感均相當出眾，將Audi車特有的冷冽調性完美呈現。
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A5 Sportback行李廂容量也是480公升，將40/20/40分離式後座椅背攤平可擴充至1,300公升，斜背尾門設計提供更優異的空間利用彈性與置物便利性。
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2,824mm的軸距比下文的BMW 430i Gran Coupé稍長14mm，讓它擁有不亞於自家A4小型主管房車的乘坐空間。
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Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro Sport小檔案
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Audi新世代A5 Sportback的LED頭燈組整合極線LED晝行燈，搭配更寬扁的立體盾型水箱護罩及Sport前保桿氣壩，車頭視覺感更顯動感低趴。