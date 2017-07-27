德國跑格5門斜背Coupé -2

2017-07-27

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全

【BMW 430i Gran Coupé M Sport】

小改款裡外升級進化

BMW小改款的4系列Gran Coupé今年1月中旬首度對外公開，3月正式在日內瓦車展發表，全面換上新世代衝程較長的B系列引擎，以獲得更充沛的低轉速扭力；並將外形小改，內裝質感提升，懸載重新調校，讓小改款新車獲得全方位的升級進化。

本文試駕的430i Gran Coupé M Sport外觀配有全車M款空力套件、M字樣車側銘牌、鍛面鋁質窗框，以及專屬的M款前後配胎圈組合，更彰顯其5門斜背Coupé的跑格特質。

引擎蓋下搭載原廠代號B48的2.0升的直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出252匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，變速系統採用Steptronic運動化8速手自排，綿密順暢的動力銜接，造就其0～100公里／時5.9秒的加速性能，極速則被約定成俗地封印在250公里／時。

FR後輪驅動的430i Gran Coupé擁有絕佳的動態均衡性，操控起來十分靈活矯健；刁鑽敏銳的轉向反應，搭配回饋直接明快的M款跑車化懸載，最適合在蜿蜒山路上左彎右拐，盡情享受人車合一的駕馭樂趣。

此番小改款內裝的基本格局鋪陳不變，國內導入車型皆標配M款多功能真皮方向盤、黑色車內頂篷、M字樣車門檻、M款休息區踏板、雙前座跑車座椅。430i Gran Coupé標配8.8吋多重行車模式儀表板，並採用Dakota真皮內裝搭配含銀色飾條的鋁質格紋飾板，將BMW駕駛人導向的儀表控台，烘托得時尚而不失跑格。拜2,810mm軸距所賜，後座腿部空間還算充裕，而5門斜背Coupé後廂載物實用性要比傳統房車更好。BMW總代理汎德公司將430i Gran Coupé M Sport開出285萬起跳的售價，訴求喜愛Coupé流線動感外型，卻又不願犧牲後座載人實用性的多金個性買家。