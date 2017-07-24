德日雙門性能Coupé

2017-07-24

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Infiniti Q60S 3.0t Red Sport 東瀛Coupé新勢力

Infiniti去年初北美車展發表了全新世代的Q60雙門Coupé，用來取代原先的G系列Coupé，其造型延續2015年Q60概念車的基調，集Infiniti現行家族風貌與Coupé流線動感線條於一身。其標榜Zero Lift空氣力學設計，在本文試駕的3.0t Red Sport採用了主動式進氣可調節水箱護罩，可藉由啟閉來降低風阻並提升引擎效率。

引擎蓋下搭載原廠代號VR30 DDTT的3.0升V6缸內直噴雙Turbo引擎，擁有400匹最大馬力與48.5公斤米峰值扭力，搭配具有Lock-up功能、換檔邏輯控制、退檔補油及自主學習模式的跑車化7速手自排變速系統，其0～100公里／時加速需時5.0秒，要挑戰德國3大品牌的同級雙門Coupé得稍微加把勁。

經過一番激烈的操駕後，發現起步加速的衝刺快感並非這輛日系性能Coupé訴求的重點，藉由第2代DAS電子線傳可變式轉向系統提供的精準轉向反應，及DDS動態數位懸載系統展現的操控穩定性，才是本車最佳的賣點。高速入彎時很容易讓這輛大扭力後驅車產生甩尾現象，帶來絕佳的操控樂趣，卻不會有超乎預期的轉向過度，一切都在駕駛人的掌控之下。

坐進車艙，內裝鋪陳也同樣讓人眼睛一亮，這輛3.0t Red Sport試駕車選配了專屬的幻影紅內裝配色與鈦銀白飾板，看起來相當炫麗迷人，結合全車質感、縫工俱佳的真皮，完美體現日系高級車的精緻感。Infiniti Intouch的雙螢幕主控台結合了8吋上螢幕（顯示／操作NAVI資訊）和7吋下螢幕（顯示／操作功能鍵資訊），透過直覺式觸控即可輕鬆操作，不難滿足多數駕駛人的使用需求。

Q60S 3.0t Red Sport的售價為319萬，比起下文Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupé，剛剛改朝換代的新一代Audi S5 Coupé，或是BMW 440i Coupé M Sport都有超過20萬的價差，整體C／P值相對高出不少。

Infiniti Q60S 3.0t Red Sport小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,685×1,850×1,385mm

軸距：2,850mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 缸內直噴Twin Turbo

排氣量：2,997cc

最大馬力：400匹／6,400轉

最大扭力：48.5公斤米／1,600～5,200轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：7速手自排

0～100公里／時加速：5.0秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：10.3公里／公升（經濟部能源局歐規數據）

能源效率等級：3級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：319萬

Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupé 德系雙門代表作

Mercedes-AMG為填補一般C-Class Coupé與C63 Coupé／C63 S Coupé間巨大的產品鴻溝，推出了Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupé，外觀裝上AMG C43專屬套件與夜色套件，包含雙邊4出尾管造型的AMG跑車排氣系統，車頭則採單柵式鑽石型水箱護罩，引擎蓋上少了兩道隆起的線條，跟血統純正的C63 Coupé／C63 S Coupé視覺上有所區隔。

引擎蓋下是一具排氣量2,996cc的V6雙渦輪增壓Biturbo引擎，可輸出367匹最大馬力與53.0公斤米最大扭力，但並非正港AMG的「one man, one engine」手工組裝引擎。與其匹配的是一具9G-TRONIC 9速手自排變速箱與4MATIC全時4輪驅動系統，0～100公里／時加速僅需4.7秒，性能實力直追搭載4.0 V8雙Turbo動力的Audi S6性能房車。

車上的DYNAMIC SELECT介面提供Eco、Comfort、Sport、Sport+和Individual共5種駕駛模式（跟C63／C63 S上AMG DYNAMIC SELECT設定參數不同），切換至Sport+模式下可獲得最激情的駕馭感受，不僅油門反應變得相當直接凌厲，加速力道澎湃猛暴，伴隨著AMG跑車排氣系統低沉渾厚的聲浪，讓你體驗AMG的性能奧義。4MATIC系統能自動調整前後軸動力分配，一般狀況下前後軸分配比例為31：69，使本車在保有後驅駕駛樂趣下（因後軸扭力分配較大），還能發揮4輪傳動的循跡優勢。

儀表控台維持一般C-Class Coupé的基本格局，採用黑色nappa真皮／DINAMICA類麂皮材質搭配椅面，並運用紅色對比縫線和designo紅色安全帶（選配）來營造熱血氛圍。此外，像是黑色織布車內頂篷、黑色nappa真皮包覆的3輻式多功能平底跑車方向盤，都對車艙氛圍的提升有實質貢獻。

台灣賓士將Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupé開出頗具競爭力的357萬起跳價，對重視性能表現，卻又想兼顧日常行車舒適性的個性Coupé買家自有一定的吸引力。

Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupé小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,696×1,810×1,400mm

軸距：2,840mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 缸內直噴Biturbo

排氣量：2,996cc

最大馬力：367匹／5,500～6,000轉

最大扭力：53.0公斤米／2,000～4,200轉

驅動方式：4MATIC全時4輪驅動

排檔設計：9G-TRONIC 9速手自排

0～100公里／時加速：4.7秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：10.2公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：357萬起