北美車展 Audi Q8概念車亮相─規劃標準4人座 類Coupé豪華SUV對嗆雙B

2017-01-11

﹝記者方維鐸／綜合外電報導 ﹞眼見全球SUV大賣，Audi決定在Q7豪華SUV之外另推出一款更具個性與跑格的Q8，並選在最偏好這類大尺碼SUV的北美地區以概念車之姿進行全球首演。

在北美國際車展亮相的Audi Q8概念車，有著超過5米的車長和突破2米的車寬，軸距亦達3米之多，儘管是走coupé-like路線，但仍能具有寬敞充裕的頭部、肩部空間。概念車內的座椅規劃為標準4人座（後排為兩張獨立式座椅），至少可以確定未來量產後也不太可能有第3排座椅，鎖定現行BMW X6、Mercedes-Benz GLE Coupé之類的Coupé化豪華SUV。這款概念車上採用plug-in hybrid設計，結合了3.0升V6 TFSI引擎（最大馬力333匹）與鋰電池電動馬達模組，最大總和輸出可達449匹，扭力峰值為71.4公斤米，Audi原廠宣稱本車由靜止加速至時速百公里僅需5.4秒，極速約定成俗封印在250公里／時，拜插電式油電模組所賜，平均油耗每公升可行駛43.5公里，動力效能表現十分驚人，預計在2018年即可量產上市。