【Audi A6車系】 2017年式新增35 TDI、40 TFSI quattro兩車型
記者方維鐸／報導
Audi Taiwan日前追加導入A6 35 TDI / 40 TFSI quattro 兩種動力的車型，讓A6車系編成更多元滿足不同客群，A6 35 TDI 動力來源為2.0 升直4柴油Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力和40.8公斤米峰值扭力，搭配換檔迅速敏捷的7速S tronic自手排變速箱，0～100公里／時加速需時8.2秒，油耗與碳排表現也同步精進；40 TFSI quattro搭載2.0升直4汽油缸內直噴Turbo引擎，具有252匹最大馬力和37.8公斤米峰值扭力輸出，同樣配置7速S tronic自手排變速箱，提供消費者更強勁的駕馭感受，由靜止加速至時速百公里僅需6.5秒。
此外，並針對A6 40 TFSI / 40 TFSI quattro推出限量特仕車，包含左右兩側前葉子版的S line徽飾、S line全車空力套件，鋁圈升級為20吋5輻星狀式樣，為車身外觀增添跑格氣勢。內裝部分則有S line專屬鋁合金迎賓門檻飾板、前座S line烙印跑車型座椅，搭配S line徽飾的3輻式真皮多功能跑車方向盤（附鋁質換檔撥片）、S line排檔頭和不鏽鋼踏板組，以及真皮包覆車門扶手與中控台下緣等精緻化處理，營造出絕佳的車艙跑格氛圍。行車動態表現則透過S line跑車化懸載系統，將避震器阻尼提高並加重圈簧磅數，來強化車輛操控的反應。
現在入主Audi A6 40 TFSI / 40 TFSI quattro特仕車，只需多付出19萬（A6房車）和17萬元（A6 Avant旅行車），即可讓全車內外升級總價值28萬元的S line運動化套件，絕對物超所值。
部分圖片提供／Audi
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標題：【Audi A6車系】 2017年式新增35 TDI、40 TFSI quattro兩車型
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