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Sony超旗艦A1 7月開賣

2017-05-16

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sony超旗艦4K HDR OLED電視A1系列昨日登台，預計7月開賣。最大特色是螢幕變成了揚聲器，可直接透過螢幕震動發出聲音。

A1系列採用一體化設計，共55、65、77吋三尺寸，機身最薄僅7.8公厘。機身背面設計簡潔，支撐板另加入隱藏式重低音揚聲器，使整體呈現渾厚音質，支撐板收起來後即可懸掛。搭載X1進階版處理器，處理效能提升40%，畫質同時大躍升。

此外，採用Android 7.0系統，操作更人性化，包括子母畫面、應用程式快速切換等。支援藍牙，可搭配無線藍牙耳機使用。

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  • Sony超旗艦4K HDR OLED電視A1系列昨日登台，預計7月開賣，售價尚未公布。（記者吳佩樺攝）

    Sony超旗艦4K HDR OLED電視A1系列昨日登台，預計7月開賣，售價尚未公布。（記者吳佩樺攝）

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