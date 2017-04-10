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〈國際現場〉東芝計畫出售電視事業

2017-04-10

「日經新聞」引述知情人士透露，陷入財務困境的日本電子大廠東芝，繼打算出售半導體事業後，現在又計畫出售電視事業，潛在買家包括土耳其家電業者偉視達（Vestel）和中國海信集團等。

東芝2015年爆發做假帳醜聞後，就決定要進行公司重整，出售非核心事業。當時東芝對電視事業的處置方式，是在日本市場從事電視的研發和銷售，在海外市場則進行電視品牌的授權，同時與偉視達簽約，委託後者代工生產東芝品牌電視產品，並在歐洲市場銷售。

東芝旗下的美國核能子公司西屋電氣因巨額虧損，在美國申請破產保護後，東芝的財務狀況雪上加霜，促使東芝決定出售半導體事業，現在又要出售電視事業。有意競標的業者預計不久後就會開價，東芝預估，出售電視事業將能帶來數百億日圓收入，並希望在明年3月之前完成。

根據東芝公布的數據，2016會計年度上半年（2016年4~9月），東芝電視事業營收達279億日圓，年跌42%，營業損失達105億日圓。東芝2016年6月已將洗衣機、冰箱、冷氣、微波爐等白色家電業務，以514億日圓出售給中國家電龍頭美的集團。（編譯盧永山）

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  • 東芝計畫出售電視事業。（法新社）

    東芝計畫出售電視事業。（法新社）

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