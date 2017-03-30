大電視當道！75吋電視面板出貨今年將倍數成長（記者陳梅英攝）

2017-03-30 14:01

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce光電研究WitsView最新研究，2017年電視面板出貨片數預估為2.556億片，年減1.8%，出貨量雖衰退，因尺寸增長顯著，今年整體出貨面積反會將較去年成長7.3%。其中，75吋電視面板在台韓廠商力拱下，今年將出現跳躍性成長。

WitsView指出，電視面板轉往大尺寸發展主要原因有二，首先，面板廠為避開市場上供給較為充足的55吋產品，為進行產品差異化布局，進而轉往更大尺寸發展。

其次，第一季電視面板價格仍然居高不下，國際電視廠商進而積極布局較有獲利空間的大尺寸產品如65吋、75吋高階產品等。總總因素使得今年60吋以上電視面板出貨比重可望由去年3.6%提升到5.2%，同時帶動電視面板平均尺寸躍昇兩吋，達45.5吋。

根據WitsView統計，今年75吋電視出貨片數，有機會從去年的70萬片，跳躍式成長至150萬片，年增高達114%。目前市場上供給廠商尚為少數，僅有韓系及台系共四間面板廠。

從供應比重來看，韓系面板廠受惠於自家集團品牌的需求加持，佔今年75吋面板供給約有七成以上，台廠則因起步較慢，雖然欲全力追趕，供應比重仍難以站上三成水準。

至於65吋面板出貨方面，隨著面板價格持續攀升，韓系及台系面板廠商積極拉高生產比重。WitsView預估，今年第一季65吋面板出貨約220萬片 ，較去年同期110萬片，年增104%；全年在新增產能陸續到位情況下，總出貨可望達1,100萬片，較去年出貨片數的760萬片增加45%。

WitsView指出，三星顯示器因策略性支援自家集團品牌，促進韓系面板廠佔領近六成的市佔率；台廠方面，約佔近四成。而中國面板廠出貨市佔率約2%左右，可能需要等到明年10.5代線產能開出才有機會急起直追。