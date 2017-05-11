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Burberry花心思 討好媽咪

2017-05-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry Sogo復興館專賣店搬到2樓擴大重新開幕，成為女性時裝與配件專賣店，採用全球最新店裝概念，白色牆面與暗色陳列櫃對比更加鮮明，大量的燈光投射於商品上聚焦，整體感覺更加明亮。

為慶祝開幕，Burberry再度引進Burberry in Bloom活動，不過遊戲規則有些改變，需購物滿5萬元，即可自選花朵，由專業人員設計英倫風格花束贈禮。所有花種均與My Burberry香水使用到的花種相呼應，是其中的小秘密。

Sogo復興館店限定的古典紅DK 88手提包是另一獨家焦點，DK 88以Burberry著名的蜜金色Gabardine布料代號為名，採用獨家Trench皮革製作，令人聯想到風衣布料紋路，搭配大尺寸黃銅鎖，洋溢復古風情。

受邀出席開幕活動的女星賴雅妍特別訂製個人專屬My Burberry香水，在瓶身上刻「LUV（音同Love）」，準備和花束一起送給媽媽當母親節禮物。Burberry表示，除了香水外，店內有多種配件均提供個人刻字服務，包括圍巾、皮夾等，都是母親節送禮好選擇。

圖片提供：Burberry

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  • 賴雅妍訂製My Burberry香水與花束作為母親節禮物。

    賴雅妍訂製My Burberry香水與花束作為母親節禮物。

  • Burberry格紋喀什米爾英倫皇家衛兵Thomas泰迪熊墜飾，7,800元。

    Burberry格紋喀什米爾英倫皇家衛兵Thomas泰迪熊墜飾，7,800元。

  • Burberry提供個人專屬訂製My Burberry香水瓶身刻字服務。

    Burberry提供個人專屬訂製My Burberry香水瓶身刻字服務。

  • 即日起至5月14日於Burberry Sogo復興館店購物滿5萬元即贈母親節專屬花禮。（記者王瀅娟攝）

    即日起至5月14日於Burberry Sogo復興館店購物滿5萬元即贈母親節專屬花禮。（記者王瀅娟攝）

  • Burberry Sogo復興館店限定DK88古典紅中型提柄包，86,000元。

    Burberry Sogo復興館店限定DK88古典紅中型提柄包，86,000元。

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標題：Burberry花心思 討好媽咪


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