供貨商賣Burberry假貨 購物頻道一併挨告

2017-02-15 22:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕英商Burberry不滿森森購物頻道、東森購物頻道的供貨廠商，103年2月至103年11月間，在網路與電視購物頻道販賣仿冒的Burberry包包、手錶、圍巾等商品，提告森森百貨負責人廖尚文、東森得易購負責人陳世志違反商標法、詐欺取財，新北地檢署認為，2人雖是公司負責人，但商品審核由品管人員負責，認定2人罪嫌不足不起訴。

英商Burberry指控，103年2月，看到該廠商在森森購物網、森森購物頻道、東森購物網、購物頻道等網路及電視平台，販售仿冒的Burberry包包、手錶、圍巾等商品，103年5月、11月，Burberry自森森購物網下標購買Burberry包包、手錶，經鑑定為仿冒商品，因此提告森森購物頻道、東森購物頻道違反商標法、及涉犯詐欺取財。

森森品管處謝姓副理出庭供稱，公司審核廠商提供商品有一套SOP流程，縱使品管人員通過，商品最後是否上架仍須經業務單位決定，公司分層負責，廖尚文、陳世志分別是森森、東森負責人，無須審核品管是否符合SOP流程。

謝姓副理表示，廠商堅稱商品是真品，並提出授權書證明，雖英商Burberry指控是假貨，但在未確定真偽前，公司不會任意停止廠商供貨，且公司主觀上認為廠商提供的真品，才會在平台販賣。

Burberry先前已對該廠商提告違反商標法，檢方認為，廠商信任上游供貨商品經Burberry授權，不知其販售商品為仿冒品之可能性，先前已做出不起訴處分，而森森百貨、東森得易購亦出於信賴信任廠商提供商品為真品，才在網路、電視平台販售，難認其負責人主觀上有犯意，因此今將廖尚文、陳世志不起訴。