供貨商賣Burberry假貨 購物頻道一併挨告
2017-02-15 22:18
〔記者陳慰慈／新北報導〕英商Burberry不滿森森購物頻道、東森購物頻道的供貨廠商，103年2月至103年11月間，在網路與電視購物頻道販賣仿冒的Burberry包包、手錶、圍巾等商品，提告森森百貨負責人廖尚文、東森得易購負責人陳世志違反商標法、詐欺取財，新北地檢署認為，2人雖是公司負責人，但商品審核由品管人員負責，認定2人罪嫌不足不起訴。
英商Burberry指控，103年2月，看到該廠商在森森購物網、森森購物頻道、東森購物網、購物頻道等網路及電視平台，販售仿冒的Burberry包包、手錶、圍巾等商品，103年5月、11月，Burberry自森森購物網下標購買Burberry包包、手錶，經鑑定為仿冒商品，因此提告森森購物頻道、東森購物頻道違反商標法、及涉犯詐欺取財。
森森品管處謝姓副理出庭供稱，公司審核廠商提供商品有一套SOP流程，縱使品管人員通過，商品最後是否上架仍須經業務單位決定，公司分層負責，廖尚文、陳世志分別是森森、東森負責人，無須審核品管是否符合SOP流程。
謝姓副理表示，廠商堅稱商品是真品，並提出授權書證明，雖英商Burberry指控是假貨，但在未確定真偽前，公司不會任意停止廠商供貨，且公司主觀上認為廠商提供的真品，才會在平台販賣。
Burberry先前已對該廠商提告違反商標法，檢方認為，廠商信任上游供貨商品經Burberry授權，不知其販售商品為仿冒品之可能性，先前已做出不起訴處分，而森森百貨、東森得易購亦出於信賴信任廠商提供商品為真品，才在網路、電視平台販售，難認其負責人主觀上有犯意，因此今將廖尚文、陳世志不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
- 視察國圖南部館 林全盼4年完工
- 青春少女心 橫濱物語情
- 亞羽混團賽 我今首戰港
- 日本明載釣魚台為領土 我駐日代表處抗議
- 張智成自曝八點檔戀情 載朋友去跟前女友約會
- 助非洲童避沙蚤 海軍捐5700雙鞋
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
- MLB》時代的眼淚 A-Rod、史威瑟改任洋基教練
- 「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝
- 男性一天2罐啤酒 連喝2年會傷肝
- 頭份冒牌稽查員詐罰金 攤商別上當
- 美國安顧問辭職╱曾洩密丟官 前中情局長列接班人
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 中國抗議我代表團訪印度 印方：勿以政治解讀
- 北韓飛彈再進化 射程破兩千公里
- 歐耀宗飆148Km 卡位一軍有指望
- 《健康充電站》飲食營養講座
- 台中市營養午餐空心菜農藥殘留超標 恐都吃下肚
- 經典賽》陳威成辭退 李安熙遞補教練
- 白內障術後視茫茫 小心角膜病變
- 馮德倫還原「退讓說」 原來愛妻舒淇文人來著
- 血汗班表曝光 唯一休假日還要修車
- 新化蟋蟀路燈 目前還保留4種
- 勾結「俄」勢力 川普國安顧問閃辭
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 生田斗真黏TT 爆和女友半同居
- 自由廣場》落後義大利20年
- 東琉碼頭招商未營運 縣府解約
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 黃復興通令繳百人連署書 郝辦質疑
- 凱撒飯店群進駐新板特區 6月試營運
- 「JK商務店」成賣淫溫床 日本警方擬條例管制
- 自由廣場》運輸業工時管理應以拘束時間為準
- 不願戴口罩寫生 畫家挺反空污
- 〈Let’s talk〉同病相憐互有好感 慢熟個性錯過機會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：供貨商賣Burberry假貨 購物頻道一併挨告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分