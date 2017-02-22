Burberry即看即買 全球同步─2月大秀新品秒上架 時尚新購買時代
〔記者方惠宗／台北報導〕英國精品Burberry在倫敦時間20日晚間7點半（台灣時間21日凌晨3點半）於倫敦2017秋冬女裝週帶來2017年2月男女裝系列大秀，但現在，店裡就能買到秀上的全新作品，完美體現時尚秀「即看即買」的新時代體驗！
就在台北101購物中心Burberry旗艦店，才在倫敦時尚熱點「Makers House」（工匠之屋）完整亮相的最新服飾已開始陳列銷售，品牌執行長兼創意總監Christopher Bailey成功實現他的願景：打破季節與地區的疆界、提供全依個人而需的時尚視野，在時裝秀結束後皆可在Burberry 的實體、數位和合作零售通路，立即購買當晚展出的所有男女裝服飾。
這次新作深受公共雕塑藝術的先驅、英國現代主義雕塑家亨利‧摩爾（Henry Moore，1898～1986）的作品和個人風格所影響，服裝樣式流露出探索其雕塑作品及線條、材質和創作過程，例如強調身形比例和耐磨的布料，藉由外型、材質和製作細節，以及參考亨利‧摩爾基金會典藏文獻設計出生動鮮明的印花圖案，闡述這位藝術家的影響力。配件裡，還有中空鞋跟中筒女靴及不對稱繫帶雕花男鞋，皆是對摩爾的雕塑品致敬。
此外，Burberry著名蜜金色「Gabardine」布料代碼為名的「DK88」包款系列、重新發想的Trench Leather包款等，都是搶眼新品。
同時，Burberry與亨利‧摩爾基金會合作在Makers House舉辦「Henry Moore： Inspiration & Process」展覽，對外開放一週、供大眾近距離認識摩爾的創作方式及在雕塑方面不斷變化的想法；透過逾40件雕塑品、銅像、工作模型、畫作和模型，向摩爾的無比創意和對發展英國當代藝術的貢獻致敬。宋慧喬、吳亦凡、周冬雨等都前來「朝聖」。
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