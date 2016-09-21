9月時裝秀 Burberry即看即買
2016-09-21
〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry於倫敦發表九月系列，這是第一個精品品牌推出男女裝同時發表走秀、且即看即買的系列，因而備受矚目。
目前台北101旗艦店與微風廣場專賣店已經可以買到九月系列新裝，約三天前自倫敦運來台灣，雖然只有部分，但所有秀上服裝都可以在官網上訂購，全台專賣店都可以買到秀上的主打包Bridle。
Burberry九月系列以英國名作家Virginia Woolf的小說「Orlando」為靈感，故事主人翁因故從男生變成女生，從而體會到男女權的差異。Burberry全球創意總監暨執行長Christopher Bailey把小說中欲倡導的女權概念演化為現代男女平權觀念，男女裝同秀、甚至有同樣的單品，強調男女共通的衣著概念，同時並打破日裝與夜裝的界線，因此出現許多睡衣式的外套，或是在外套與襯衫間加入一件睡衣的三件式穿著。小說背景16世紀伊莉莎白女王時期流行的服裝細節，如領圍、荷葉邊、宮廷袖等亦融入此系列中，並搭上解構的手法，如誇張的領片與落肩設計。所有印花源自英國室內設計師Nancy Lancaster曾設計過的花紋，彰顯英國精神。
圖片提供：Burberry
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Burberry
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 檢︰應以人道手法滅鼠
- 聖坦德 & 霍羅克─布達佩斯近郊遊首選地
- 「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億
- 業者喊嚴 居民喊鬆 兩樣情
- 憂流浪狗橫行 游錫堃︰公園不是動物安置所
- 步道搶修 砂卡礑、小錐麓已開放
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 小布曾陪裘莉走過這件事 3年婚姻仍挺不住
- 張韶涵耍萌扮學生 暌違10年重披制服
- 殷仔復出》「賽後第2天」手肘狀況最關鍵
- 「沒有戰爭的神」 教宗：別用神之名發動戰爭
- 金門高職教官辱罵救災官兵 國防部譴責
- 濫賭養小三 父中風判女兒免扶養
- 投資環境惡化 上市櫃自中匯回續創高
- 暖心牛肉麵 捐血、捐款免費吃
- 太陽的孩子雙金認證 舒米恩賣力傳承母語
- 突掀衣胡言亂語 洗腎婦罹急性譫妄症
- 桃園豪宅火警 勇保全疏散住戶受困
- 泛太平洋女網賽》先盛後衰 雙詹出局
- 養傷60天 殷仔復出首役「還是殺」
- 校長室書櫃 變學生作品展示櫃
- 《自由廣場》小英同學的123木頭人
- 《自由廣場》水牛伯莫名其妙被吠
- 戴隱形眼鏡睡覺 小心感染寄生蟲
- 單親爸沒收筆電 慘幫兒收屍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China meeting likely planned by TAO
- 聯大總辯論登場 歐巴馬最後一次演講
- 愛犬綁在超商 飼主遭網路霸凌輕生
- 自由談》一二三四，驚著無代誌
- 杜英宗：南山人壽不能併金控
- 遠雄若以拖待變 北市府就拆大巨蛋
- ICAO邀請函？ 外長：這三天是關鍵
- 舒米恩阿米斯音樂節 打造都蘭小巨蛋
- 三寶逆向亂停 害女大生摔斷6顆牙
- 莫蘭蒂激戰中央山脈 畫面曝光
- 半年不見寶貝孫 80歲外婆哭又笑
- 《台北筆記》小內閣不整頓 才是對不起市民
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：9月時裝秀 Burberry即看即買
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分