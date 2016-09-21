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9月時裝秀 Burberry即看即買

2016-09-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry於倫敦發表九月系列，這是第一個精品品牌推出男女裝同時發表走秀、且即看即買的系列，因而備受矚目。

目前台北101旗艦店與微風廣場專賣店已經可以買到九月系列新裝，約三天前自倫敦運來台灣，雖然只有部分，但所有秀上服裝都可以在官網上訂購，全台專賣店都可以買到秀上的主打包Bridle。

Burberry九月系列以英國名作家Virginia Woolf的小說「Orlando」為靈感，故事主人翁因故從男生變成女生，從而體會到男女權的差異。Burberry全球創意總監暨執行長Christopher Bailey把小說中欲倡導的女權概念演化為現代男女平權觀念，男女裝同秀、甚至有同樣的單品，強調男女共通的衣著概念，同時並打破日裝與夜裝的界線，因此出現許多睡衣式的外套，或是在外套與襯衫間加入一件睡衣的三件式穿著。小說背景16世紀伊莉莎白女王時期流行的服裝細節，如領圍、荷葉邊、宮廷袖等亦融入此系列中，並搭上解構的手法，如誇張的領片與落肩設計。所有印花源自英國室內設計師Nancy Lancaster曾設計過的花紋，彰顯英國精神。

圖片提供：Burberry

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  • Burberry九月系列以英國知名作家Virginia Woolf的作品「Orlando」為靈感，強調男女共通、日夜融合的裝束。

    Burberry九月系列以英國知名作家Virginia Woolf的作品「Orlando」為靈感，強調男女共通、日夜融合的裝束。

  • Burberry於昨日凌晨秀出的九月系列新裝昨天已可在店上買到。（記者王瀅娟攝）

    Burberry於昨日凌晨秀出的九月系列新裝昨天已可在店上買到。（記者王瀅娟攝）

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