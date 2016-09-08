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Burberry 訂製專屬英倫風

2016-09-08

〔記者方惠宗／台北報導〕林心如現身Burberry「Personalised for You」個人訂製活動，她身穿Burberry羊毛絲綢軍裝披肩外套與拼接格紋提花洋裝，襯托時尚「孕」味，優雅又知性。對於懷孕心情，只說「一切都很好」，也透露婚後心境更安定，也需要多一點責任，認為「平凡的溫馨就是幸福。」

Burberry在台北101旗艦店慶祝工匠技術和個人客製化服務，展開名為 「Personalised for You」、打造個人專屬英倫風情的活動。這是一個全新的店內體驗歷程，體驗隱身於經典商品後的多項精細複雜工藝技術與多種個人化服務，包括將立體金色索紋的字母手縫於風衣上的個人姓名縮寫服務、義大利工匠現場手繪個人專屬姓名、以及運用品牌經典蜜金色與多彩特製緞帶、搭配書寫禮卡與獨家贈禮包裝等服務。林心如特別請為此活動駐店的皮革工藝師為自己的Burberry鵝黃色格紋皮革手提包手繪英文名字縮寫「RL」，享受專屬尊崇。

Burberry「Personalised for You」活動於台北101旗艦店舉行至本月9日，9月10日到12日移至Burberry台中新光三越專門店進行。

圖片提供：Burberry

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  • 林心如出席Burberry「Personalised for You」個人訂製活動，享受專屬尊崇。

    林心如出席Burberry「Personalised for You」個人訂製活動，享受專屬尊崇。

  • Burberry經典包款皆可於活動期間接受手繪個人姓名服務。圖為Banner藍色皮手提包迷你款，41,000元。

    Burberry經典包款皆可於活動期間接受手繪個人姓名服務。圖為Banner藍色皮手提包迷你款，41,000元。

  • 來自義大利的Burberry工匠現場展演手繪個人專屬姓名。此服務提供於品牌經典包款，例如女士Banner包款與男士Satchel包款等。 （記者方惠宗攝）

    來自義大利的Burberry工匠現場展演手繪個人專屬姓名。此服務提供於品牌經典包款，例如女士Banner包款與男士Satchel包款等。 （記者方惠宗攝）

  • Burberry匠師為顧客展演縫製經典風衣中最為精細的手縫技術，同時提供將立體金色索紋字母手縫於風衣上的個人姓名縮寫服務。 （記者方惠宗攝）

    Burberry匠師為顧客展演縫製經典風衣中最為精細的手縫技術，同時提供將立體金色索紋字母手縫於風衣上的個人姓名縮寫服務。 （記者方惠宗攝）

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標題：Burberry 訂製專屬英倫風


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