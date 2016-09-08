快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
Burberry 訂製專屬英倫風
2016-09-08
〔記者方惠宗／台北報導〕林心如現身Burberry「Personalised for You」個人訂製活動，她身穿Burberry羊毛絲綢軍裝披肩外套與拼接格紋提花洋裝，襯托時尚「孕」味，優雅又知性。對於懷孕心情，只說「一切都很好」，也透露婚後心境更安定，也需要多一點責任，認為「平凡的溫馨就是幸福。」
Burberry在台北101旗艦店慶祝工匠技術和個人客製化服務，展開名為 「Personalised for You」、打造個人專屬英倫風情的活動。這是一個全新的店內體驗歷程，體驗隱身於經典商品後的多項精細複雜工藝技術與多種個人化服務，包括將立體金色索紋的字母手縫於風衣上的個人姓名縮寫服務、義大利工匠現場手繪個人專屬姓名、以及運用品牌經典蜜金色與多彩特製緞帶、搭配書寫禮卡與獨家贈禮包裝等服務。林心如特別請為此活動駐店的皮革工藝師為自己的Burberry鵝黃色格紋皮革手提包手繪英文名字縮寫「RL」，享受專屬尊崇。
Burberry「Personalised for You」活動於台北101旗艦店舉行至本月9日，9月10日到12日移至Burberry台中新光三越專門店進行。
圖片提供：Burberry
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- iPhone 7 無耳機插孔 改用專利連接器
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 牛奶西施柚減產 每公斤最高500元
- 新Apple Watch速度更快 具GPS功能
- 八月出口年增1％ 連２紅
- 馮明珠受聘北京故宮顧問
- 包提傑情歸富邦 年薪上看200萬
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 失業男拒分手 刺死女友再自殘
- 馮明珠受聘北京故宮顧問 故宮盼嚴守機密
- 表揚奧運銅牌射手 竹市府挺運動員
- 罰款提前認列 兆豐金8月仍賺27.87億
- iPhone 7 傳16日開賣
- 健康充電站─心理衛教講座
- 黃志芳讚高雄 新南向橋頭堡
- 甜蜜磨鼻孫志浩 林若亞曬婚紗照
- 心肌梗塞 夏天救護數比冬天多
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- 機捷拚年底通車 議員批政治考量
- 喜餅變濟弱月餅 小訂苦衷化大愛
- 自由廣場》挑戰：年金改革數學建模
- 《冷眼集》台灣人愛死了這個制度
- 歐元疲軟助攻 歐股近4月以來高點
- 減廢減碳工法 三合院換新裝
- 鄧雨賢紀念館開工 將成龍潭新亮點
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Farglory to comply with safety reviews
- 生產變癱 洗澡又被燙死 醫院判賠343萬
- 中央推社宅 促新北8年6.6萬戶
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 《台股青紅燈》中客商機應加「警語」
- 嗆「死了你賠得起嗎」母向警道歉
- 大學系主任嫖妓 妻告通姦
- 人安送暖寒士 中秋義診義剪
- INFINITI「QX60 」下殺239萬元起
- 性侵孫女22次 狼祖父重判10年
- 銀髮族要上學 舊新光國小變長青學苑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Burberry 訂製專屬英倫風
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分