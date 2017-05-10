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驚豔時光！Hublot創新藝術展─名媛孫怡現身台北101專賣店 擔任一日導覽員

2017-05-10

〔記者方惠宗／台北報導〕超炫！這世上竟有用混凝土製成的腕錶！這是瑞士頂級製錶廠宇舶（Hublot）與美國街頭藝術家Tristan Eaton合作、以真正混凝土製成的Classic Fusion都市叢林計時腕錶（Classic Fusion Aerofusion Chronograph Concrete Jungle），這款腕錶昨（9）日在台北101購物中心舉行的「宇舶錶創新藝術展」，為藝術愛好者與鐘錶收藏家帶來前所未有的驚豔時光。

宇舶以「融合的藝術」為創作精神，經常與全球極具特色的藝術家合作，此次於宇舶台北101專賣店展出美國街頭視覺藝術家Tristan Eaton的巨幅畫作、瑞士紋身藝術家Maxime Büchi的幾何雕像，以及「洗腦先生」、法國街頭視覺畫家Mr. Brainwash的三幅畫作，難得一見。名媛孫怡更受邀擔任一日導覽員，分享其對於當代藝術與Mr. Brainwash作品的精闢觀點，深入淺出，引人入勝。孫怡說，羅伊利希滕斯坦（Roy Lichtenstein，1923－1997）是自己最欣賞的當代藝術家之一，此次展上可見一幅名為「HUBLOT Lichtenstein」、是Mr. Brainwash向羅伊利希滕斯坦致敬、以「Kiss II」為靈感的作品，當這位普普大師的作品因加入宇舶腕錶而有了全新詮釋，巧妙的藝術互動令人會心一笑。

宇舶同時展出與多款與展上藝術家的聯名錶款，名副其實「融合的藝術」。「宇舶錶創新藝術展」自即日起展出至5月30日。

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  • 由法國街頭藝術家Mr. Brainwash為宇舶打造的Big Bang Unico特別版塗鴉腕錶。

    由法國街頭藝術家Mr. Brainwash為宇舶打造的Big Bang Unico特別版塗鴉腕錶。

  • 孫怡擔任宇舶錶創新藝術展一日導覽員，指出她背後的作品「HUBLOT Lichtenstein」蘊含巧妙的藝術互動，令人會心一笑。（記者潘少棠攝）

    孫怡擔任宇舶錶創新藝術展一日導覽員，指出她背後的作品「HUBLOT Lichtenstein」蘊含巧妙的藝術互動，令人會心一笑。（記者潘少棠攝）

  • 以混凝土製作的腕錶！宇舶Classic Fusion都市叢林計時腕錶，以混凝土與複合樹脂錶圈搭配精密噴砂黑色陶瓷錶殼。605,000元。全球限量50只。

    以混凝土製作的腕錶！宇舶Classic Fusion都市叢林計時腕錶，以混凝土與複合樹脂錶圈搭配精密噴砂黑色陶瓷錶殼。605,000元。全球限量50只。

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