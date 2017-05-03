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全球首只彩色藍寶石腕錶 驚豔誘台─Hublot展示珍稀前衛時計 精湛工藝震撼錶界
2017-05-03
〔記者方惠宗／台北報導〕世上第1只以彩色藍寶石打造的腕錶在台現身！位在台北慎昌鐘錶忠孝店，瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）昨（2）日揭開這款以藍寶石製作錶殼的「Big Bang Unico Sapphire」錶款，質地靈透，前所未見，令人眼睛一亮，鏗鏘擊響前瞻趨勢。這也是這款珍罕之作於今年3月的瑞士巴塞爾錶展（Baselworld）公開亮相之後，率先抵台展示。
宇舶於慎昌鐘錶忠孝店舉行「HUBLOT 2017新品鉅作貴賓尊榮鑑賞會」至本月8日，昨天邀來旅法名模金禧、成功征服歐洲時尚伸展台的劉欣瑜與王思偉等三大台灣名模首度合體，展演這些集時尚、創新與傳統製錶於一身的前衛時計。宇舶首創將藍寶石與金屬結合，為Big Bang系列打造出藍色與紅色透明藍寶石錶殼；藍寶石具有堅硬超耐磨與完全通透的特性，加工製造極為困難，宇舶繼身為第一個投入量產藍寶石錶殼的品牌之後，再以這項突破性的成果震撼製錶業。
會上，宇舶更將造型前衛的高複雜雙軸陀飛輪腕錶MP-09 Tourbillon Bi-Axis、結合彩色寶石鑲嵌的多彩月相腕錶Spirit of Big Bang Moonphase等2017年度新作集聚一堂。前者以雙軸陀飛輪為其最大特徵，第一軸以1分鐘1圈旋轉，第2圈則是30秒1圈，當雙重框架陀飛輪輕巧運轉於機芯之中，迷人姿態令人愛不釋手。多彩月相腕錶則是宇舶運用藍色、紫色、橙色與粉紅等4種不同色系、為腕錶注入時尚霓彩；在直徑42毫米的經典酒桶型錶殼與藍寶石水晶鏡面之下，鏤空機芯的開放式複雜結構在石英結晶錶盤當中顯得更加夢幻。
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