英女王出席蘇格蘭年度盛典─偕皇室成員 大讚皇家砲兵團好錶現
2016-09-16
〔記者方惠宗／台北報導〕英國女王伊莉莎白二世出席歷史長達900年的蘇格蘭年度盛會、布雷馬高地聚會（Braemar Highland Gathering），由英國皇家砲兵團組成的蘇格蘭風笛鼓號樂隊成為活動焦點，尤其今年又是英國皇家砲兵團創立300週年，意義格外重大。更吸睛的是部隊所佩戴、由瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）所生產的Spirit of Big Bang Moonphase腕錶，搭配蘇格蘭裙竟超乎想像的有型、「Man」味十足！完全襯托英國皇家砲兵團的輝煌歷史與雄偉氣勢。
原來宇舶與蘇格蘭鐘錶零售商ROX共同參與了這場歷史悠久的聚會，並為布雷馬皇家高地運動會（Braemar Royal Highland Society）擔任官方時計。蘇格蘭風笛鼓號樂隊登場時所佩戴的宇舶Spirit of Big Bang Moonphase腕錶，乃是由鈦金屬打造而成，輕盈而堅固；風格搶眼的酒桶型輪廓配上透明鏤空錶盤與月相顯示，機械運作一覽無遺，完美呈現製錶工藝。
宇舶一向以融合現代與傳統而著稱，對於此次成為布雷馬高地運動會的官方時計，品牌宣稱，「宇舶大力支持維護傳統價值與習俗，並致力於維繫人類與大自然的和諧均衡。宇舶堅持第一、注重團隊合作、誠實無欺的運動家精神，正與布雷馬皇家高地運動會的核心價值不謀而合。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 自由廣場》勞檢紅衛兵？
- 罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 中秋連假 可預先申請長照服務
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 中國欲綁農業交流 兩岸漁區劃界 卡關
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 孫其君秀肌塊 跳瀑布腿軟
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation promotes Taiwan’s UN bid
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 全球台灣研究中心智庫 華府揭幕
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 揪感心！ 83歲老醫師強風出診只為他的眼
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 自由談》有病商人賴著不走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英女王出席蘇格蘭年度盛典─偕皇室成員 大讚皇家砲兵團好錶現
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分