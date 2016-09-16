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英女王出席蘇格蘭年度盛典─偕皇室成員 大讚皇家砲兵團好錶現

2016-09-16

〔記者方惠宗／台北報導〕英國女王伊莉莎白二世出席歷史長達900年的蘇格蘭年度盛會、布雷馬高地聚會（Braemar Highland Gathering），由英國皇家砲兵團組成的蘇格蘭風笛鼓號樂隊成為活動焦點，尤其今年又是英國皇家砲兵團創立300週年，意義格外重大。更吸睛的是部隊所佩戴、由瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）所生產的Spirit of Big Bang Moonphase腕錶，搭配蘇格蘭裙竟超乎想像的有型、「Man」味十足！完全襯托英國皇家砲兵團的輝煌歷史與雄偉氣勢。

原來宇舶與蘇格蘭鐘錶零售商ROX共同參與了這場歷史悠久的聚會，並為布雷馬皇家高地運動會（Braemar Royal Highland Society）擔任官方時計。蘇格蘭風笛鼓號樂隊登場時所佩戴的宇舶Spirit of Big Bang Moonphase腕錶，乃是由鈦金屬打造而成，輕盈而堅固；風格搶眼的酒桶型輪廓配上透明鏤空錶盤與月相顯示，機械運作一覽無遺，完美呈現製錶工藝。

宇舶一向以融合現代與傳統而著稱，對於此次成為布雷馬高地運動會的官方時計，品牌宣稱，「宇舶大力支持維護傳統價值與習俗，並致力於維繫人類與大自然的和諧均衡。宇舶堅持第一、注重團隊合作、誠實無欺的運動家精神，正與布雷馬皇家高地運動會的核心價值不謀而合。」

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  • 穿著紫丁香色套裝的英國女王伊莉莎白二世出席蘇格蘭布雷馬高地聚會；身邊皇室成員還有愛丁堡公爵菲利普親王、威爾斯親王與安妮公主。（Hublot提供）

    穿著紫丁香色套裝的英國女王伊莉莎白二世出席蘇格蘭布雷馬高地聚會；身邊皇室成員還有愛丁堡公爵菲利普親王、威爾斯親王與安妮公主。（Hublot提供）

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