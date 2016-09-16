英女王出席蘇格蘭年度盛典─偕皇室成員 大讚皇家砲兵團好錶現

2016-09-16

〔記者方惠宗／台北報導〕英國女王伊莉莎白二世出席歷史長達900年的蘇格蘭年度盛會、布雷馬高地聚會（Braemar Highland Gathering），由英國皇家砲兵團組成的蘇格蘭風笛鼓號樂隊成為活動焦點，尤其今年又是英國皇家砲兵團創立300週年，意義格外重大。更吸睛的是部隊所佩戴、由瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）所生產的Spirit of Big Bang Moonphase腕錶，搭配蘇格蘭裙竟超乎想像的有型、「Man」味十足！完全襯托英國皇家砲兵團的輝煌歷史與雄偉氣勢。

原來宇舶與蘇格蘭鐘錶零售商ROX共同參與了這場歷史悠久的聚會，並為布雷馬皇家高地運動會（Braemar Royal Highland Society）擔任官方時計。蘇格蘭風笛鼓號樂隊登場時所佩戴的宇舶Spirit of Big Bang Moonphase腕錶，乃是由鈦金屬打造而成，輕盈而堅固；風格搶眼的酒桶型輪廓配上透明鏤空錶盤與月相顯示，機械運作一覽無遺，完美呈現製錶工藝。

宇舶一向以融合現代與傳統而著稱，對於此次成為布雷馬高地運動會的官方時計，品牌宣稱，「宇舶大力支持維護傳統價值與習俗，並致力於維繫人類與大自然的和諧均衡。宇舶堅持第一、注重團隊合作、誠實無欺的運動家精神，正與布雷馬皇家高地運動會的核心價值不謀而合。」