宇舶愛棒球 限量錶款登場

2017-03-08

〔記者方惠宗／台北報導〕棒球最高殿堂、2017年「WBC」（World Baseball Classic）世界棒球經典賽戰況火熱，瑞士頂級製錶品牌宇舶錶（Hublot）以世界棒球經典賽官方全球合作夥伴身分加油助勢，除了宇舶的品牌標誌將顯示在每一個球場的計分背板上，力挺棒球運動，宇舶經典融合系列世界棒球12強限量腕錶、田中將大限量款腕錶與Big Bang Unico King Gold Ceramic腕錶同步登場，「宇舶愛棒球」的理念「錶」露無遺！

宇舶是第一個支持棒球運動的高端鐘錶品牌。自2015年宣布職業棒球選手田中將大擔任首位日本品牌大使開始，宇舶亦展開與WBC的全球合作夥伴關係，投入推廣棒球運動。隨著本屆世界棒球經典賽，宇舶祭出全台僅一只的Big Bang Aerobag MT88田中將大限量款腕錶，以及限量典藏100只、台灣僅2只的全球經典融合系列世界棒球12強限量腕錶；棒球名人王貞治正是這款於3點鐘位置小秒盤以棒球縫線造型裝飾、以棒球紅色縫線元素設計錶帶的錶款收藏者之一。

同時，以18K King Gold錶殼與緞面拋光黑陶瓷打造Big Bang Unico King Gold Ceramic，科技材質與製錶工藝兼具、搭載導柱輪飛返計時功能，完美散發運動魅力。