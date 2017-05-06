LV清爽迎夏 Ferragamo創新環保
2017-05-06
〔記者方惠宗／台北報導〕迎接母親節，法國精品Louis Vuitton（LV）推出全新夏季系列，以經典的Damier Azur帆布材質配上氣質清新的粉紅主題印花，令人眼睛一亮。
美好的粉紅主調印花令LV經典的Damier Azur帆布散發一股清新迷人的感受。一望而知的設計符號元素被注入新意、以全新觀點重現經典LV Monogram之美，並運用於Keepall、Speedy及Neverfull等經典手袋系列，或見於鞋履及配飾設計中，與夏季服裝完美配搭、擦亮夏日神采，讓人嚮往。
義大利精品Salvatore Ferragamo秉持「責任與熱情並行」的理念，為母親節推出採用純天然永續面料打造的作品。品牌從「Orange Fiber」專利技術中汲取靈感，開創性採用柑橘類水果製作精緻面料，並飾上獨家設計的印花圖案，製作出針織外套、絲巾、洋裝與上衣等單品，推出別具匠心的精粹系列。值得注意的是，此種全新纖維斜紋布不僅成功展現可持續發展及可再生資源所蘊含的價值，其外觀與觸感與真絲極為相似，作品令人耳目一新，為義大利高端時尚製造業的未來成功注入全新動能。
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