LV×美洲杯帆船賽 風格出眾

2017-03-23

〔記者方惠宗／台北報導〕法國精品Louis Vuitton（簡稱LV）慶祝出任美洲杯帆船賽（America’s Cup）合作夥伴，宣布發表全新的美洲杯男裝休閒系列，當中匯集多款輕便優雅的休閒服，包含粗針織上衣、外套、短褲以及Polo衫，皆以本季主打的深藍色和白色為主，搭配黃色、鮮紅色和藍色點綴，整體風格更超群出眾。

LV為慶祝與美洲杯帆船賽合作的第35屆賽事，設計上更結合了「Gaston V」字樣，這項源自LV家族第三代、嘉士頓‧威登（Gaston-Louis Vuitton，1883～1970）的識別標誌，此刻化身成航海信號標誌等俐落的印花圖樣。多樣化的皮件款式，亦為熱愛旅遊的男仕增添更多時尚選擇。LV同時以藍色和白色的Damier帆布，推出經典Keepall包款以及全新Apollo包款。

美洲杯帆船賽是賽艇運動中最古老的賽事，今年總決賽將在6月中於百慕達舉行。LV與美洲杯帆船賽結緣於1983年，雙方締造現今國際體壇中最長久的合作夥伴關係。