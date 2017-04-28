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浪琴騎士系列 尊寵媽咪
2017-04-28
〔記者林欣若／台北報導〕浪琴（Longines）與馬術比賽有著深厚淵源，除了在全球贊助150場馬術比賽，也在2015年推出騎士系列，將馬鞍、馬轡融入腕錶設計中，打造帥氣優雅兼具的錶款，母親節前夕，浪琴以騎士系列棋盤紋馬轡造型腕錶當作母親節限定錶款，別出心裁的長方形馬轡造型錶殼，體現了浪琴表騎士系列獨特的美感。
這款錶款優雅的長方形錶殼，靈感來自於馬轡，銀色錶盤上的亮點來自於一片片薄而微型的扇形車工，拼接出有如摺紙藝術般的棋盤格紋裝飾，精緻立體的棋盤摺紋與美鑽層疊交織，在光線的照射下反射出不同的流動光影，凸顯浪琴匠心獨具的馬術風格美學；錶盤上的12個時標皆有鑽石點綴，搭配藍鋼指針，讓配色更為活潑靈動。
浪琴同步推出母親節優惠活動，即日起至5/14日止，上傳一張與媽媽的最讚合照，並寫下對媽媽的祝福與愛、或是敘述2人共同相處的最讚時光，同時分享貼文在個人的塗鴉牆（需設定為公開），獲得按讚數最多的前3名粉絲，將有機會獲贈限量「Longines浪琴瑞士原廠太陽眼鏡」乙組，另外，浪琴也邀請VIP體驗皮件DIY體驗課程。
圖片提供：浪琴
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