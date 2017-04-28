| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 消費

浪琴騎士系列 尊寵媽咪

2017-04-28

〔記者林欣若／台北報導〕浪琴（Longines）與馬術比賽有著深厚淵源，除了在全球贊助150場馬術比賽，也在2015年推出騎士系列，將馬鞍、馬轡融入腕錶設計中，打造帥氣優雅兼具的錶款，母親節前夕，浪琴以騎士系列棋盤紋馬轡造型腕錶當作母親節限定錶款，別出心裁的長方形馬轡造型錶殼，體現了浪琴表騎士系列獨特的美感。

這款錶款優雅的長方形錶殼，靈感來自於馬轡，銀色錶盤上的亮點來自於一片片薄而微型的扇形車工，拼接出有如摺紙藝術般的棋盤格紋裝飾，精緻立體的棋盤摺紋與美鑽層疊交織，在光線的照射下反射出不同的流動光影，凸顯浪琴匠心獨具的馬術風格美學；錶盤上的12個時標皆有鑽石點綴，搭配藍鋼指針，讓配色更為活潑靈動。

浪琴同步推出母親節優惠活動，即日起至5/14日止，上傳一張與媽媽的最讚合照，並寫下對媽媽的祝福與愛、或是敘述2人共同相處的最讚時光，同時分享貼文在個人的塗鴉牆（需設定為公開），獲得按讚數最多的前3名粉絲，將有機會獲贈限量「Longines浪琴瑞士原廠太陽眼鏡」乙組，另外，浪琴也邀請VIP體驗皮件DIY體驗課程。

圖片提供：浪琴

廣告
  • 浪琴騎士系列棋盤紋馬轡造型腕錶，不鏽鋼腕錶錶徑22毫米x32毫米，搭配石英機芯，51,900元。

    浪琴騎士系列棋盤紋馬轡造型腕錶，不鏽鋼腕錶錶徑22毫米x32毫米，搭配石英機芯，51,900元。

  • 浪琴邀請VIP體驗皮件DIY課程，打造個人專屬皮件。 （記者林欣若攝）

    浪琴邀請VIP體驗皮件DIY課程，打造個人專屬皮件。 （記者林欣若攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 浪琴
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：浪琴騎士系列 尊寵媽咪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.