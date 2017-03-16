浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級

2017-03-16

〔記者林欣若／台北報導〕1969年日本Seiko推出第一款可量產的石英錶，從此鐘錶業掀起了石英革命，然而在此之前，瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines）已發展石英技術多年，1954年研發的第一座石英鐘就獲得納沙泰爾天文台認證，其精準度可高達1／100秒，隨後在1969年推出首款量產的超石英腕錶、1984年推出第一代征服者系列V.H.P（Very High Precision，超高精確度），搭載石英機芯，刷新鐘錶計時精準性的世界紀錄。

本著石英技術的純熟發展，今年全新一代征服者系列V.H.P腕錶登場，在精準度上達到每年僅誤差正負5秒，結合GPD（齒輪位置自動偵測）系統，透過內建的高科技晶片，能讓腕錶在受到猛烈撞擊或受磁干擾後，自動重設指針，以達到精準走時的功能。此系列最有話題的是搭載智慧錶冠，以時為單位的快調時間功能，能快速順轉或逆轉調整時間，智慧錶冠還具備有省電裝置，只需將錶冠拉出靜置1分鐘，即可進入省電模式，讓電池壽命可長達5年之久。

全新征服者系列V.H.P腕錶共有4款面盤，除了黑色、藍色、銀色面盤，浪琴也首度使用碳纖維錶盤，讓腕錶更加輕盈、堅固，4款錶盤都有鮮明的紅色V.H.P字樣以及環型刻度、不鏽鋼錶鏈搭配三重安全摺疊扣與按壓式開啟裝置、以及防水深度50米。

圖片提供／浪琴