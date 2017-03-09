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浪琴最佳情人 彭于晏放電─白色情人節全新廣告 錶現幸福時刻

2017-03-09

〔記者林欣若／台北報導〕彭于晏被封為「天菜」、「男神」，是無數粉絲心目中的最佳情人，他代言瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines），在白色情人節即將到來之際，釋出全新電視廣告，彭于晏在廣告中再度展現優雅風度，陪伴粉絲浪漫過節。

浪琴與馬術運動有著深厚淵源，全新廣告特別選在法國著名的馬術及賽馬重鎮Chantilly香緹古堡馬場拍攝，廣告中彭于晏身著一襲訂製紳士西裝，佩戴浪琴巨擘系列全日曆月相計時碼錶，正當彭于晏專注觀看著激烈的賽馬時，目光突然被場邊觀賽的一對戀人所吸引，美麗優雅的女主角與戀人正為自己喜愛的賽駒加油，彭于晏被女主角幸福的神情吸引，當賽駒衝破終點線贏得冠軍時，這對戀人開心深情相擁，彭于晏對著女主角會心一笑，短短90秒的廣告，捕捉彭于晏最優雅迷人的神態。

針對白色情人節，浪琴也推薦一系列對錶，包括男士巨擘系列全日曆月相計時碼錶與女士優雅系列雙色金鑲鑽腕錶，內藏穩健機芯，象徵一生一世長相廝守；有著太陽飾紋與星辰飾紋的嘉嵐系列對錶，倆倆相互輝映；復刻系列對錶有著溫潤復古的造型，是濃情密意的最佳展現。

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  • 浪琴新嘉嵐系列玫瑰粉星辰飾紋點鑽時標腕錶，51,200元。

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  • 彭于晏在浪琴最新廣告中，展現優雅帥氣魅力。

    彭于晏在浪琴最新廣告中，展現優雅帥氣魅力。

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