浪琴復刻經典 現代實用精湛
2017-02-23
〔記者林欣若／台北報導〕將昔日經典的設計賦予現代美學，復刻錶款展現歷久彌新的雋永風格，一直頗受錶迷喜愛，創立於1832年的浪琴（Longines），淵遠流長的品牌歷史提供復刻錶款無限靈感，1918復刻軍錶、Type A7 1935復刻飛行錶便是見證時代精神的復刻之作。
1910年代，歐洲頻繁的戰事讓軍錶應運而生，精準計時、夜光指針、大尺寸時標、堅固耐用都是軍錶的必備條件，浪琴曾為英國傘兵、傑克空軍製作腕錶，全新登場的1918復刻軍錶，原型來自於一款1918年生產的浪琴古董時計，簡約的工業風格、低調且略帶冷峻的設計為最大特色。44mm錶徑的1918復刻軍錶，有著大型阿拉伯數字時標、鐵軌式刻度環搭配上Super-LumiNova® 超夜光塗漆，即使在光線不佳的環境下，依然能輕鬆讀取面盤；飾有溝槽紋錶冠的緞磨錶殼設計、特殊黑色霧面處理的面盤，則是充滿現代感的精緻細節。
從1919年開始，浪琴成為飛行先鋒計時的先驅，見證了無數航空探險家的飛行紀錄，為了向這段輝煌的時代致敬，浪琴打造全新Type A7 1935 復刻飛行腕錶，結合精準和品質，就如同美國空軍在1935年向浪琴訂購的軍用計時碼錶，每一只皆符合軍用規格的嚴苛標準。Type A7 1935復刻飛行腕錶41mm的錶盤上，向右傾斜40º的錶面為飛行錶的最大特色，可讓計時碼錶佩戴於飛行員手腕內側，飛行員無須移動手腕或放開方向桿便可輕鬆讀取時間，白色拋光漆面面盤上，採用12個大型蜂蜜色阿拉伯時標，鮮明的對比效果，即使在氣流顛簸等不穩定的飛行情況下，也不影響判讀。
圖片提供：Longines
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