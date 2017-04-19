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路易莎+小農 專屬點心誘味蕾

2017-04-19

〔記者凃盈如／台北報導〕路易莎咖啡進入第11年，目前全台已開設295間門市，年營收達10億元，除了已推展供應「私房咖啡」且強調與客人互動的第三代店型，更宣布即日起於全台21家門市試賣專屬的「小農系列」飲品及點心，並於5月1日起於全台各門市開賣。

由於路易莎全台門市1年可賣出300萬杯拿鐵，拿鐵是路易莎擅長的品項，總經理黃銘賢不斷思考怎麼把一杯拿鐵做得更好，為了拓展「小農系列」，黃銘賢還親自探訪台灣小農，到農場看牛隻的生長環境，以及怎麼出生、被飼養。他驚訝「鮮乳坊」以苜蓿芽和亞麻籽餵養牛隻，擠出來的牛奶也鮮甜，還能打出綿密濃純奶泡，在品嚐到在地酪農用心生產的優質鮮乳後，決定以行動支持台灣酪農推展「小農系列」。

「小農系列」目前商品含拿鐵鮮奶霜、抹茶鮮奶霜，以及母親節「莓酪可裸蛋糕」，黃銘賢提到，未來將推出更多酪農系列相關商品。此外，由於黃銘賢的姊姊從事社工工作逾10年，透過姊姊牽線，路易莎去年支持婦女救援基金會的「阿嬤家—和平與女性人權館」成立「AMA Café」，除捐贈咖啡機，也提供受暴婦女咖啡講師培訓，這次更捐出100個母親節蛋糕供「阿嬤家」義賣，另外在路易莎咖啡所售出的母親節蛋糕收入，每個捐出20元給「阿嬤家」做公益。

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  • 路易莎咖啡「莓酪可裸蛋糕」，採藍莓、黑莓、覆盆子與澳洲天然奶油乳酪，結合台灣鮮乳坊鮮乳，打造多層次口感。即日起開放限量預購，原價550元，5月7日前訂購特惠價499元（門市取貨）。

    路易莎咖啡「莓酪可裸蛋糕」，採藍莓、黑莓、覆盆子與澳洲天然奶油乳酪，結合台灣鮮乳坊鮮乳，打造多層次口感。即日起開放限量預購，原價550元，5月7日前訂購特惠價499元（門市取貨）。

  • 路易莎總經理黃銘賢擅長烘豆、熱愛咖啡，近來投入社會公益，與婦女救援基金會合作，幫助受暴婦女重建自信。

    路易莎總經理黃銘賢擅長烘豆、熱愛咖啡，近來投入社會公益，與婦女救援基金會合作，幫助受暴婦女重建自信。

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