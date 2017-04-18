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別擔心牙齒變黃 「透明咖啡」真的有咖啡味！

透明咖啡引發網友熱議。（圖擷自Instagram）

2017-04-18  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕愛喝咖啡不用怕牙齒黃！最近斯洛伐克公司「CLR CFF」推出全球第一款「透明咖啡（Clear Coffee）」，看起來像一般白開水，喝起來卻是正常的咖啡，引發網友熱議。

綜合外媒報導，「CLR CFF」由創辦人亞當（Adam Nagy）與納吉（David Nagy）在倫敦創立，他們本身就是重度咖啡飲用者，不過也因此造成牙齒黃，因此決定開發透明咖啡。

透明咖啡成分含有水、阿拉比卡（Arabica）咖啡豆以及咖啡因，沒有添加防腐劑、人工香料、甜味劑、化學添加物等，每瓶200毫升的咖啡，熱量僅4大卡。

這款透明咖啡已經上市，在英國和斯洛伐克販售，一瓶售價大約是台幣115元，僅配送至部分國家。透明咖啡引發網友熱議，有人認為咖啡應該要有顏色，也有人稱讚做出這款咖啡的人是「天才」。

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  • 一瓶透明咖啡約115元台幣。（圖擷自Instagram）

    一瓶透明咖啡約115元台幣。（圖擷自Instagram）

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